【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」の配信番組「夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP」を7月21日19時より公開した。

配信ではサービス開始3.5周年に合わせて実施されるイベント情報や、新たに追加となるキャラクターの情報などが一挙に公開。このほかにもグッドスマイルカンパニーやTSUTAYA、西武秩父駅前温泉 祭の湯とのコラボが発表された。

ゲーム内では対象の生徒を選んで入手できる「セレクトパッケージ」の販売や、制約解除決戦「セトの憤怒(特殊装甲)」、総力戦「ペロロジラ」の実施が告知。さらに、一括掃討機能の実装なども行なわれる。また、「ミカ」がピックアップされるガチャ「君は無邪気な夜の希望」も開催。天井まで回すことで確実にミカを入手できる非常にレアな機会となっている。

