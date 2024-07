Czecho No Republicが、7月22日(月)0:00に最新曲「Friend」を配信リリースすることを発表した。

「Friend」ジャケット

2023年の配信リリースから1年4ヶ月ぶりのリリースとなる今作は、夏の始まりを感じさせる瑞々しいギターロックで、タカハシマイの透明感あふれるボーカルがCzecho No Republicらしい一曲に仕上がっている。

9月7日(土)には、大阪・なんば Yogibo HOLY MOUNTAINにてワンマンライブ『Past To The Future -Special-』の開催が決定している。来年2025年に結成15周年に向かって突き進む、Czecho No Republicの今後の動きに是非注目してほしい。