2024年7月9日(火)にAmazonが発売した、Alexa搭載スマートアラームクロックの「Echo Spot」は、タッチ操作や音声操作に対応しつつ、時間や天気の表示、音楽の再生などさまざまな機能が利用できます。そんなEcho Spotを借りる機会を得たので、今回は外観レビュー・初期設定に引き続き、実際にEcho Spotを使用してみました。Amazon | Echo Spot(2024年発売)- スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2S4K41G/Echo Spotの外観やセットアップについては、以下の記事から確認できます。タッチ操作と音声操作に対応したAmazonのスマートデバイス「Echo Spot」の2024年モデルを開封&初期設定してみた - GIGAZINE以下はEcho Spotを音声で操作した際の動画です。Echo Spotはただ時刻を教えてくれるだけでなく、天気を教えてくれたり、タイマーを設定したりすることも可能です。Amazonのスマートスピーカー「Echo Spot」を音声で操作する様子 - YouTubeEcho Spotはディスプレイをタッチすることでも操作が可能。上から下にスワイプすると、ホーム画面に戻るボタンや明るさの切替ボタン、おやすみモードの切り替えボタン、設定ボタンが表示されます。Amazonのスマートデバイス「Echo Spot」はタッチ操作にも対応 - YouTubeAmazon Alexaにさまざまな機能を追加する「スキル」には、Echo Spotに対応したものが多数リリースされています。Echo Spotに対応したスキルの一例として、今回は「じゃんけん」と「乗換NAVITIME」のスキルが実際にどんな感じなのかを試してみました。Amazonのスマートデバイス「Echo Spot」ではさまざまなスキルが利用可能 - YouTubeフルレンジ1.73インチのスピーカーを内蔵しているEcho Spotを使うと、音楽を力強く再生することができます。以下はEcho Spotで音楽を再生してみた動画です。Amazonのスマートデバイス「Echo Spot」の2024年モデルで音楽を再生してみた - YouTube楽曲:Falcom Sound Team JDK「GENESIS BEYOND THE BEGINNING OPENING VERSION」 from イース・オリジン オリジナル・サウンドトラックまた、Echo Spotは2台連携することでステレオスピーカーとしても利用が可能です。Echo Spot同士を連携させるには、まず1台目と同様に2台目のEcho Spotをセットアップします。セットアップが完了すると、Alexaアプリのデバイス一覧にEcho Spotが2台表示されることになります。この画面で連携させたいEcho Spotをタップ。右上の歯車マークをタップします。「ステレオペア/サブウーファー」をタップ。接続するEcho Spotを2台とも選択し、「次へ」をタップ。スピーカーが正しく配置されているかを確認したら「次へ」をタップ。設置する場所を選択して「保存」をタップ。これでステレオスピーカーとしての設定は完了です。実際に2台のEcho Spotで音楽を再生した動画が以下。1台で再生した時よりも明らかに迫力が増していることが分かります。Amazonのスマートデバイス「Echo Spot」を2台連携してステレオスピーカーとして使ってみた - YouTube楽曲:Falcom Sound Team JDK「GENESIS BEYOND THE BEGINNING OPENING VERSION」 from イース・オリジン オリジナル・サウンドトラックEcho SpotはAmazon.co.jpで購入可能で、価格は税込1万1480円です。Amazon | Echo Spot(2024年発売)- スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド