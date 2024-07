3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが20〜21日、神奈川・横浜スタジアムでスタジアムツアー『Mrs. GREEN APPLE “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”』を開催。6〜7日の兵庫・ノエビアスタジアム神戸公演を含む計4公演で計15万人を動員。日本のバンドで“史上最年少”でのスタジアムツアーを成功させた。「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに6度開催。それがいよいよスタジアムの規模感で開催されることとなり、計15万枚ものチケットが完全ソールドアウトしていた。

今回のステージセットは背面に巨大なLEDスクリーンを背負う、ミセスとしてはシンプルなものだったが、初期の楽曲と数々のヒット曲、そして今年連続リリースしてきた新曲群(「ライラック」「Dear」「コロンブス」「アポロドロス」ほか)とが交錯するセットリストと、圧倒的なスケールの照明やレーザー、特効を惜しみなく使った演出との掛け合わせにより、“ロックバンド”然とした強さ、逞しさ、美しさ、煌びやかさを多面的に備えたエンターテインメントを改めて見せつけることとなった。なお、公式プレイリストとして『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』がApple Music、Spotify、LINE MUSICで配信された。そして、最終日となった21日公演で、昨年の12月から今年の3月まで行われていたファンクラブ会員限定ツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』を9月13日より全国の映画館で公開することが発表され、その超特報映像も公開となった。公開初日にはメンバーによる東京・丸の内ピカデリーでの初日舞台挨拶、上映館でのライブビューイングも決定しており、さらに入場者プレゼントの配布も予定している。快進撃を続けるミセス。10月には、世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて、同アリーナでは史上初となる8日間に及ぶ定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催する。<セットリスト>1. CHEERS2. VIP3. ANTENNA4. ロマンチシズム5. ツキマシテハ6. CONFLICT7. 青と夏8. ライラック9. 橙10. 点描の唄11. Blizzard12. インフェルノ13. 私は最強14. Loneliness15. アポロドロス16. L.P17. ナハトムジーク18. コロンブス19. Magic20. DearEn1. familieEn2. lovin’En3. ダンスホールEn4. 愛情と矛先W EN1. 我逢人W EN2. ケセラセラ