Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」においてメインストーリー「Vol.1『対策委員会』編 第3章 夢が残した足跡」Part5を7月22日のメンテナンス後に配信する。

本作のメインストーリーにあたる「『対策委員会』編 第3章」は2月より順次更新が行なわれてきた。直近では7月17日に最新のエピソードが配信され、すでに30話を超えるボリュームの長編となっているが、新たな更新日が告知された。今回更新となるPart5は、Part4の実装から5日後というスピード配信となる。

事前に公開されたビジュアルには青空と共に、とあるキャラクターの後ろ姿が確認できる。

