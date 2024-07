【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「シロコ*テラー」を7月22日メンテナンス後に実装する。

本作ではアニバーサリーおよびハーフアニバーサリーのタイミングでは限定キャラクター1人の追加が通例となっていたが、今回は「ホシノ(臨戦)」に加えて「シロコ*テラー」の実装も決定した。いずれも限定のキャラクターとなる。

攻撃タイプは神秘で、2つのノーマルスキルを持っていることや、サブスキルに条件を達成できなかった場合に即退却するなど、やや特殊な能力を持っていることが確認できる。

ガチャ「この場所が永遠の彼方」にてピックアップされ、期間は7月29日10時59分まで、入手期間がおよそ1週間限定となっている。

【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】

【7月21日20時53分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.