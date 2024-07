【2024年最新】ハラハラさせる！ 手に汗握るおすすめ韓国ドラマ&映画！

気になる話題の映像作品をおすすめするコラム【テレビっ子の窓】第16回。日本の作品から韓国の作品まで日々チェックしている、テレビウォッチャーで、ライター・エディター・エッセイストのかわむらあみりがお届けします。

Netflixシリーズ『Sweet Home −俺と世界の絶望−』シーズン1〜3:独占配信中

【テレビっ子の窓】vol.16もうすぐ夏休みになるかたも多いかもしれませんね。外出するのもいいけれど、涼しい部屋の中でじっくりドラマを観たり、映画館で映画鑑賞したりするのも有意義なもの。そこで今回は、続々とラインナップされる多彩な韓国作品の中で、ハラハラさせるサスペンスからホラーまで、最新の韓国ドラマ&映画をご紹介します!

幸せな生活が一変するミステリー映画『スリープ』

『スリープ』シネマート新宿ほか全国公開中。 © 2023 SOLAIRE PARTNERS LLC & LOTTE ENTERTAINMENT & LEWIS PICTURES ALL Rights Reserved.配給:クロックワークス

出産を控え、幸せな結婚生活を送るヒョンス(イ・ソンギュン)とスジン(チョン・ユミ)。ある夜、隣で眠る夫ヒョンスが突然起き上がり「誰か入ってきた」と呟くと、呼応するように家を覆い尽くす不穏な気配が…。翌朝、下の階に越してきた住人から「騒音が我慢できない」と相談をされるもまったく身に覚えがなく、少しの違和感を抱きながらも夜を迎えたその日から、眠りにつく度にヒョンスは人が変わってしまったかのように奇行を繰り返して…。

現在、日本でも絶賛公開中の韓国映画『スリープ』は、巨匠ポン・ジュノ監督も太鼓判を押す、第76回カンヌ国際映画祭批評家週間に選出された新鋭ユ・ジェソン監督の長編監督デビュー作。実力派俳優イ・ソンギュンの遺作のひとつでもある今作は、ヒョンスの異常行動や、得体の知れない“それ”に恐怖を感じて怯えるスジンの変化など、恐怖の中にユーモアもあるストーリーには息をのむばかりです!!

人類と怪物が戦うサバイバルスリラー『Sweet Home −俺と世界の絶望−』

家族を失い、引きこもりとなった高校生のチャ・ヒョンス(ソン・ガン)は、独りで古びた高層住宅に引っ越しをしました。生きる気力を持てないヒョンスは、住人たちが謎の感染により次々とモンスターに変身し、生死をかけた戦いに否応なく巻き込まれることに。怪物と人間のはざまで揺れる世界で、過酷な選択をせまられて欲望がぶつかり合うなか、最後の死闘が始まって…。

Netflixシリーズ『Sweet Home −俺と世界の絶望−』シーズン1〜3:独占配信中

ソン・ガン主演によるサバイバルスリラー『Sweet Home −俺と世界の絶望−』のシーズン1と2が反響を呼び、完結編となるシーズン3が7月19日から配信中。超人的な力を発揮する特殊感染者となり、ついに怪物に支配されたヒョンス役のソン・ガン、同時期に半怪物と化した人間としてイ・ジヌク、オ・ジョンセらのほか、現在入隊中の人気上昇中の俳優イ・ドヒョンらの死闘に注目です。

暗闇で生きる男たちを描く韓国ノワール『このろくでもない世界で』

『このろくでもない世界で』7月26日(金)TOHOシネマズ シャンテほか全国公開。 2023 PLUS M ENTERTAINMENT, SANAI PICTURES, HiSTORY ALL RIGHTS RESERVED.配給・宣伝:ハピネットファントム・スタジオ

継父のDVに怯える18歳のヨンギュ(ホン・サビン)は、義理の妹ハヤン(キム・ヒョンソ)を守るために暴力沙汰を起こして高校を停学になった上、示談金を求められることに。行き止まりの現実に苦しむ彼は、いつの日か、貧困差が無く平等だといわれるオランダに移住することが夢。しかし、その願いもむなしくバイト先をクビになったヨンギュは、地元の犯罪組織のリーダー、チゴン(ソン・ジュンギ)の門戸を叩くことに…。

自らも生活苦を味わった下積み時代にオリジナル脚本を執筆したという、キム・チャンフン監督による長編デビュー作『このろくでもない世界で』。第76回カンヌ国際映画祭に正式出品され、ハヤン役のキム・ヒョンソは百想芸術大賞の映画部門新人演技賞に輝くなど話題に。脚本に惚れ込んでノーギャラで出演したソン・ジュンギの凄みのある演技や、絶望の果てにふたりが選んだ結末を見届けませんか。

交通犯罪を追うアクションコメディ『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』

『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』 ディズニープラス スターにて全話独占配信中。 © 2024 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.

ナムガン警察署では、殺人事件よりさらに多くの被害者を出している交通犯罪を取り締まる部署、通称「TCI(Traffic Crime Investigation)」と呼ばれる交通犯罪捜査チームを新設するも、その地味さからほかのチームにまったく相手にされていない始末。しかし、そんなチームに超エリートでルックスはいいのに社会性ゼロで運転もできない、変わり者の捜査官チャ・ヨンホ(イ・ミンギ)が加わり、彼らの運命は変わり始めて…。

『私の解放日誌』(2022年)のイ・ミンギ主演による、韓国で初めて交通犯罪に着目した痛快アクションコメディ『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』(2024年)。悪役が多い『イカゲーム』(2021年)のホ・ソンテがチーム長のチョン・チェマン役を演じ、クセが強いけれど冷静で頭脳明晰なヨンホが、暗い過去を背負いながらもTCIのメンバーたちと無法者たちを検挙していくことで、次第に変化していく様子も見どころです。

今回は、ミステリー作から痛快アクションコメディまで、最新の韓国ドラマと映画をご紹介しました。時に映画館でゆったりと、時におうちでじっくりと、注目の作品を楽しんでくださいね。

文・かわむらあみり

