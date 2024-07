【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」においてイベント「Sheside Outside」を7月22日メンテナンス後より8月7日10時59分にかけて実施する。

夏の新イベントがおよそ2週間にわたって実施される。本イベントではアリウススクワッドの4人にフォーカスがあたる内容になっており、新登場となるタワーディフェンスゲーム「Hi-Lo Ha-Lo」の開催も予定されている。

また、本イベントにて「アツコ(水着)」の配布も決定した。涼し気な白い水着と帽子を身に着けた姿であり、タワーディフェンスをプレイすることで彼女の神明文字を獲得できる。なお、最大100回募集の無料キャンペーンの開催も告知された。

【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.