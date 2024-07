ATEEZ北米初のスタジアム公演へ！ 2024ワールドツアー『OWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』LA公演開幕

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ロサンゼルスの後は7月25日にフェニックス“Footprint Center”で公演へ

ATEEZが、北米で初のスタジアムのステージに立つ。

ATEEZは7月20日(現地時間)、2024ワールドツアー『OWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』を米・ロサンゼルスの“BMO Stadium”で開催する。

これに先立ち、ATEEZは2024ワールドツアー『OWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』のロサンゼルス公演追加を発表し、絶大なチケットパワーを発揮。

彼らは、ワールドクラス級の存在感を証明し、ロサンゼルスで20日~21日、計2日間にわたりスタジアム公演を決定した。

なお、ATEEZはロサンゼルス公演を終えたあと、7月25日にフェニックス“Footprint Center”で公演を行う。

(C)KQ Entertainment

