Petit Brabanconが8月7日、2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。EPとしては約1年ぶり、音源としては2024年1月のライヴ<EXPLODE>に先駆けてリリースされた「a humble border」以来の作品となる。収録は全7曲。yukihiro、ミヤ、antzといったコンポーザー陣が手掛けた楽曲はこれまでに増してアグレッシヴだ。重く鋭く躍動的なサウンドはメンバー5人の本性が牙を剥いて凶暴極まりない。

■EPグッズ『Seven Garbage Born of Hatred コレクショングッズ』



発売開始:2024年6月3日(月)より発売:MAVERICK STOREhttps://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/seven-garbage-born-of-hatred-merch/・Seven Garbage Born of Hatred Tシャツ:¥6,000(税込)・Seven Garbage Born of Hatred プレート:¥3,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred アクリルコースター:¥900(税込)・Seven Garbage Born of Hatred トレイ:¥4,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred Pizza ステッカー:¥500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred ボトル:¥4,000(税込)