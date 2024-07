【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「ヒヨリ(水着)」を7月29日11時に実装する。

「サオリ(水着)」に続いて「ヒヨリ」も水着姿で実装される。彼女たちが所属するアリウススクワッドのキャラクターたちは露出度を控えた衣装が多かったが、今回ヒヨリは大胆なオレンジ色の水着姿で実装されることとなった。

限定キャラクターとなっておりピックアップ募集「片時雨を白日が覆って」にて入手が可能。期間は「サオリ(水着)」がピックアップされる「花曇りに白波を映して」と同じく8月7日10時59分までとなる。

【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.