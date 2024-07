【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」とfinalのオーディオブランドagのコラボワイヤレスイヤホン「COTSUBU For ASMR Blue Archive Edition -YUUKA Ver.-」を発売する。予約受付は7月22日より8月5日まで実施され、価格は8,200円より。販売場所はviviON BLUE。

本製品は様々なオーディオ製品を販売するagとのコラボモデル。ゲーム内に登場する「ユウカ」をモチーフにした紫色のカラーを採用したモデルで、ASMRを聞く際に最適な製品となっている。パッケージには部屋着姿のユウカがデザインされているほか、イヤホンには彼女が所属するミレニアムサイエンススクールのロゴがあしらわれている。

本体のみの商品に加え、価格8,800円のクリアファイル付き商品や、パッケージのデザインを採用したアクリルプレートのみの商品も1,320円で販売される。

□viviON BLUEのページ

