【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」とローソンのコラボキャンペーンを8月27日より実施する。

今回のコラボではゲヘナ学園の風紀委員会より「ヒナ」、「アコ」、「イオリ」、「チナツ」と、救急医学部の「セナ」の5人のグッズが用意される。期間中は対象のお菓子3点を購入するとクリアファイルが貰えるキャンペーンなどが実施。さらに、本コラボ用のイラストを使ったアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、ステンレスタンブラーといったグッズが販売される。

ローソンとのコラボとなっているが、5人は制服ではなく夏を感じさせる私服姿で、涼し気な姿のイラストが採用されている。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.