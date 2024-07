【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」より新たなプラモデルおよびアクションフィギュアが発売される。

配信番組「夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP」にて新商品2点の情報が公開された。マックスファクトリーより発売予定の「PLAMATEA トキ」は8月下旬頃に予約受付が開始予定の新作プラモデル。メイド衣装姿のトキが忠実に再現されており、様々なポージングに対応する。価格は7,800円。

加えてグッドスマイルカンパニーのねんどろいどシリーズより「セリカ」が仲間入り。ねんどろいどらしい等身でセリカの特徴を捉えたフィギュアになっている。いずれも詳細については後日公開される。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.