2位:山田涼介(Hey! Say! JUMP)

All About ニュース編集部は6月1〜30日の期間、Googleの検索ボリュームを調査するツールを複合的に用いて検索数の調査を実施しました。今回はその中から「STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO社)所属の30代タレント検索数」ランキングを紹介します!2位にランクインしたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。現在放送中のドラマ『ビリオン×スクール』(フジテレビ系)では主演を務め、財閥系トップ企業の億万長者である身分を隠した高校教師役を好演しています。10日には雑誌『anan』(マガジンハウス)の表紙に登場。シックな着物姿を披露し、ファンを魅了しました。

1位:有岡大貴(Hey! Say! JUMP)

1位にランクインしたのは、Hey! Say! JUMPの有岡大貴さんです。情報系バラエティ番組『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)の火曜レギュラーを務めています。6月7日には俳優の松岡茉優さんとの結婚を電撃発表。8年間の交際を経たゴールインに、祝福の声が寄せられました。この記事の筆者:くま なかこ プロフィール編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。(文:くま なかこ)