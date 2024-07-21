¥ª¥ê¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¡¡¼Ú¶â5¤ÇÁ°È¾Àï½ªÎ»¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¡ÖÉ¬¤º´¬¤ÊÖ¤»¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹5¡Ý12³ÚÅ·¡Ê2024Ç¯7·î21Æü¡¡¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë
¡¡¼Ú¶â5¤Çµå±ãÁ°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤òÁí³ç¤·¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¥ß¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¿¼è¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ô»ú¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¡¢¤½¤Î¾¡Éé¤Î½ê¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¡£»Ø´ø´±¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÏËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤é¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£É¬¤º´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£