毎年大好評のごろっと丸ごと白桃の冷製パスタも！マザームーンカフェ桃メニュー

マザームーンカフェ桃メニュー

マザームーンカフェは、7月3日より順次、桃をふんだんに使用したケーキやパフェ、毎年人気の贅沢に桃を丸ごと使用したパスタを各店にて期間限定で提供中。

◆毎年大好評!ごろっと丸ごと白桃の冷製パスタ

日本が世界に誇れるフルーツの代表格とも言える白桃。

その白桃の相棒に選んだのは夏の野菜「フルーツトマト」。

まさに黄金の組み合わせをマザームーンカフェでは、冷たいパスタで用意されました。

甘くて優しい味わいの白桃の自家製コンポートと、フルーツトマトを贅沢に使ったトマトソースの相性が抜群です。

<白桃のコンポートとフルーツトマトの冷製カッペリーニ>

ランチ価格:税抜1,980円(税込2,178円)スープ、フォカッチャ付き

提供期間 :2024年7月10日から9月初旬予定(※桃の入荷がなくなり次第終了)

提供店舗 :三宮本店、千里店、西宮店、六甲店

◆ひんやり涼やか桃の杏仁パフェ

旬の白桃をまるまる1個使った贅沢なパフェ。

杏仁豆腐、自家製ラズベリーソース、ホワイトラムと白桃香るゼリーはそれぞれ食感の変化をつけて食べるごとに楽しめるように考えました。

バニラアイスのミルク感とオリジナルクッキーの香ばしさは、また違った美味しさを感じられます。

全てのパーツが白桃の香りとあじわいを引き立たせるように表現しました。

<まるごと白桃と杏仁豆腐のパフェ>

価格 :税抜1,800円(税込1,980円)

提供期間:2024年7月10日から8月20日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、ミント神戸店、加古川店、

イオンモール京都桂川店

◆白桃の甘さとカシスの酸味、王道タルト

バニラアイスにコンポートした桃を添え、フランボワーズソースをかけたデザート「ピーチメルバ」をアメリカンスタイルなタルトに仕上がっています。

みずみずしい完熟の白桃と甘酸っぱいフランボワーズソース、バニラアイスの濃厚な甘さが口の中で一つになってとろける、夏にぴったりの一品です。

<白桃とフランボワーズのピーチメルバ風タルト>

価格 :税抜950円(税込1,045円)

提供期間:2024年7月3日から8月20日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、阪神百貨店梅田本店、明石店

◆ほんのり大葉香る、大人のレイヤーケーキ

みずみずしい完熟の白桃をふんだんに飾り付けたレイヤーケーキ。

兵庫県産の大葉を混ぜ込んで焼き上げた生地で、スライスした白桃とバニラを贅沢に使用したクリームをたっぷりはさみ、美しい断面に仕上がっています。

白桃の濃厚な甘い香りに、ほのかに香る大葉の風味が夏らしいアクセント。

仕上げの白桃とライチのソースで爽やかな甘さとトロピカルな香りをプラスした、絶妙なハーモニーを楽しめます。

<白桃のレイヤーケーキ ほのかな大葉の香り>

価格 :税抜1,080円(税込1,188円)

提供期間:2024年7月3日から8月20日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、阪神百貨店梅田本店(7月18日より)、明石店

