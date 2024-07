キュートなネコのマッチ3＋タワーディフェンス系RTS！GSE『Cats on Duty』

GSEは、インディーゲーム開発会社Prikol Teamが開発した、リアルタイムストラテジー、タワーディフェンス、マッチ3のジャンルを組み合わせた愉快なアクションゲーム『Cats on Duty』の日本語パッケージ版を、2024年9月5日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5で発売予定です。

GSEは、インディーゲーム開発会社Prikol Teamが開発した、リアルタイムストラテジー、タワーディフェンス、マッチ3のジャンルを組み合わせた愉快なアクションゲーム『Cats on Duty』の日本語パッケージ版を、2024年9月5日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5で発売予定。

今回は『Cats on Duty』の基本的なゲームプレイが公開されました。

リソースフィールドでジェムを繋げて「キャットボウル」にお金を集めて、草原に勇敢なネコの戦士たちを送り込み、邪悪な敵を撃退してトイレを守れ

『Cats on Duty』は現在好評予約受付中で、日本語パッケージ版の予約特典として、キュートなネコのふせんがもらえるので、ネコ好きの方はお見逃しなく!

【基本設定】

プレイヤーは操作感度、死体の数、血痕のオプション、音量、ゲームの難易度を自由に設定できます。

画像1

難易度は「子猫」と「猫」の2種類から選ぶことができ、プレイヤーはゲーム中いつでも難易度を変更することができます。

難易度「子猫」は、リソースが多く、敵の動きが遅いので気軽に楽しめます。

難易度「猫」は、標準レベルで、より挑戦的な体験をすることができます。

【遊び方】

<基本的なゲームプレイ>

左側はリソースエリアで、ジェムを前後左右に動かして、同じ色のジェムを3つ(またはそれ以上)揃えるとリソースを獲得できます。

画像2

リソースエリアの右上にあるソーセージは残り手数を表しています。

最初のレベルでは、ジェムを動かすチャンスは5回あります。

これを使い切った後は、敵を倒すか30秒待つことで手数を増やすことができます。

画像3

入手したリソースは、ジェムの色と数に応じて下のキャットボウルに落ち、資金となります!

うまくそろえられない場合でもジェムを動かすことはできますが、1回分のチャンスが消費されるため、よく考えてから実行しましょう!

画像4

右下には、トイレを守る勇敢なネコたちがいます。

ネコたちはそれぞれユニークな攻撃や防御のスキルを持っています。

ネコを選んで戦場に連れて行き、敵を撃退しよう!

画像5

右上の攻撃インジケーターは、敵の攻撃の進行状況を示しており、あと何回の攻撃が残っているのか、敵がいつ最も攻撃的な攻撃を仕掛けてくるのかを確認することができます。

画像6

各ネコは対応する色のリソースを消費するので、バトル中にリソースを収集することを忘れないようにしてください。

同時に敵の侵入を防ぐ必要もあります。

リソースエリアでジェムを揃えるほか、草原で戦うネコたちを動かすことができます。

基本的な操作をいくつか紹介します。

【ネコを組み合わせる】

同じ種類のネコを3匹並べたり、一直線に並べたりすると、ネコのレベルが上がります!

画像7

【ネコの移動】

ネコを別のネコのところに移動させると、位置が入れ替わります!

画像8

【ネコを追い払う】

ネコを一時的に追い払うスプレーを入手しましょう。

スプレーすると、ネコは悲惨な結末を迎えるかもしれません。

ネコの頭にスプレーして戦場から退散させましょう!

画像9

初期レベルをクリアすると、ネコたちや敵の情報が書かれた図鑑、KKBファイルを入手できます。

画像10

画像11

※上記画像は開発中のものであり、実際のゲームとは異なる場合があります。

予約はこちら:

https://bit.ly/4bt83xL

■タイトル : Cats on Duty

■対応機種 : Nintendo Switch(TM)/PlayStation 5(R)/PlayStation 4(R)

■発売日 : 2024年9月5日

■価格 : 4,980円(税込5,478円)

■ジャンル : タワーディフェンス系RTS

■プレイ人数 : 1人

■表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ロシア語

■発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : Prikol Team

■CERO : B

■権利表記 : (C)2024 ESDigital Games Ltd. All rights reserved. Licensed to and Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

