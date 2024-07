独自のクリア豚骨スープが大阪に！博多豚そば月や西梅田店

福岡県博多の中洲に本店をおく「豚そば月や」は、大名店、福岡空港店と福岡に3店舗展開しており、2023年2月に東京銀座シックスに出店をしました。

店舗名 : 博多豚そば月や西梅田店

開店日 : 8月1日(木)

所在地 : 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-1-17

アクセス: 四ツ橋線「西梅田」駅 徒歩1分

営業時間: 11:00-15:00(最終受付14:30)、17:00-24:00(最終受付23:30)

定休日 : なし

席数 : 30席

URL :

http://tsuki-ya.net/

福岡県博多の中洲に本店をおく「豚そば月や」は、大名店、福岡空港店と福岡に3店舗展開しており、2023年2月に東京銀座シックスに出店!

2024年8月に県外2号店目となる大阪西梅田店を出店することを発表しました。

博多の豚骨ラーメンといえば白濁した濃厚スープが特徴ですが、月やの豚骨スープは独自のクリア豚骨スープ!透明なスープでありながら豚骨の旨みを引き出し、奥深い味わいですがお酒を飲んだ後にもあっさり食べれるラーメンに仕上がっています。

小ネギとともに小皿で供されるカボスの果汁を入れると、爽やかな香りとともに、スープに酸味がプラスされ、もう一段階おいしく味変。

麺にもこだわり、福岡県で生まれたラーメン用小麦の「ラー麦」でつくった特注麺で、小麦の香りや風味を強く感じられる。

博多豚骨ラーメン特有のエッジの立った硬麺とは一線を画し、ツルリとしたなめらかな口当たり。

