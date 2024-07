一般財団法人 日本児童養護施設財団は、「大和ハウス工業株式会社」より「全国児童養護施設総合寄付サイト」へ、多額の寄付を受け取りました。

大和ハウスグループエンドレス募金

一般財団法人 日本児童養護施設財団は、「大和ハウス工業株式会社」より日本児童養護施設財団が運営する児童養護施設を卒園する子どもたちが進学・就職する際に、子どもたちの自立支援や新生活を迎える準備の資金や巣立ち基金として支援する「全国児童養護施設総合寄付サイト」へ、多額の寄付を受け取りました。

寄付金は、令和7年3月に児童養護施設を巣立つ子どもたちの元に届けられます。

今回、多大な支援への感謝の意を表して、大和ハウス工業株式会社 エンゲージメント推進部長の川島 英彦様に一般財団法人 日本児童養護施設財団事務局長 近藤 嘉志が感謝状の贈呈式を行いました。

【左から大和ハウス工業株式会社 川島様、日本児童養護施設財団 事務局長 近藤】

■「全国児童養護施設総合寄付サイト」とは?

「全国児童養護施設総合寄付サイトは、親と一緒に暮らすことのできない児童養護施設(約610施設)で暮らす子どもたち(約2万3千人)が、毎年3月の施設を卒園(退所)をする時期に合わせて、個人・企業から寄付を集め、巣立ち基金として子どもたちの元へ届けている。

「全国児童養護施設総合寄付サイト」

https://leavehome.org/

イメージバナー

■川島 英彦様から児童養護施設で暮らしている子どもたちへメッセージ

「大和ハウスグループでは、被災地や社会的課題解決に取り組む団体を支援しています。

また、世の中の変化を学ぶ機会や社会課題解決に参画できる取り組みとして、従業員が簡単に募金を行える制度を設けています。

2022年度より従業員の関心が高いテーマとして、子どもたちの夢を応援する幅広い取り組みを行っている団体を支援しています。

2024年度も引き続き、幅広い児童養護施設サポート事業を実施されている日本児童養護施設財団様を選定させていただき、児童養護施設で暮らす皆さん一人ひとりが、安心して暮らすことができる、明るい将来を描かれることを願っています。

」

■エンドレス・ハート募金について

大和ハウス工業株式会社様は、グループ全体として従業員の方々が積極的に社会貢献活動に取り組まれており、イントラネット上で募金をされています。

募金の形は2つあり、社会的課題解決に取り組む団体を支援する「エンドレス募金」と災害発生時に義援金を募る「ハート募金」です。

社会情勢などに応じて支援を継続的に実施されています。

大和ハウスグループロゴ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 多額の寄付で児童養護施設の子どもたちを応援!大和ハウスグループエンドレス募金 appeared first on Dtimes.