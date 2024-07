手軽にARを体験！オムニバス・ジャパン「アプリレスAR(R)」

オムニバス・ジャパンはアプリレスAR(R)を大幅アップデートし、それに伴い特設ページのリニューアルも2024年7月に行いました。

オムニバス・ジャパン「アプリレスAR(R)」

アプリのインストール不要で手軽にAR(拡張現実)を体験できるサービス「アプリレスAR(R)」を開発した同社の技術開発部は、これまでも超大型テーマパーク、大人気アイドルグループ、全国販売のお菓子等に、多数のARコンテンツを提供するなど、ARを活用したさまざまな技術提供を行ってきました。

アプリレスARでは新しくAIを用いた人物・顔・手などの認識技術や、従来のカメラ・GPS等に加えジャイロセンサーや方位センサー等を活用したコンテンツにも対応し、ARだけでなくVR/MR的な表現も含めXR技術に広く対応。

また静止画に加え動画撮影にも対応しています。

AR技術の大幅なアップデートにあわせ、特設ページのリニューアルを行い、より見やすく「アプリレスAR(R)」の魅力を伝えると共にサンプルページを新たに開設、最新の技術をお試せます。

アプリレスAR(R)

https://www.omnibusjp.net/appless-ar/

◆アプリレスAR(R)とは

「アプリレスAR(R)」はオムニバス・ジャパンが独自開発したAR(拡張現実)サービスです。

スマートフォンにアプリをインストールすることなく、WebブラウザでARを体験できます。

(1)コンテンツオリエンテッド

アニメーションやインタラクティブ性を取り入れたリッチなAR体験を実現します。

目的や実施場所に合わせ、コンテンツの魅力を最大限に引き出します。

ARに熟知した技術者による企画の提案も可能です。

(2)ハイクオリティ

同社の総合映像プロダクションとしての技術を活かし、体験としての面白さだけではなく目で見て楽しいハイクオリティなARコンテンツを制作します。

モデルやアニメーションの制作からご依頼いただくことも可能です。

(3)最新技術との融合

従来のARはマーカー上にコンテンツを表示するものが主でしたが、画像認識等の最新技術に独自の技術を融合することにより、さまざまな新しいARコンテンツを制作します。

<SAMPLE>

OpenHand

カメラ内で手を開くと、たくさんの蝶が羽ばたいて指先に蝶がついてきます。

バーチャル水族館。

360°見渡すことができます。

自由自在な配置が可能なマルチスクリーン

SNS等のリアルタイム情報を可視化するインフォメーションアート

技術開発部ではAR以外の分野も手掛けており、ARに限らず、コンテンツ技術に関するご相談も承っています。

(導入例:日本科学未来館、角川武蔵野ミュージアム 等)

イベントやコンサートでの即時映像、企業・団体のショールーム、常設展示など実績多数。

システム開発からコンテンツ制作までトータルにお手伝いします。

