第2弾企画ARで体感、等身大のゴジラ！中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！

中部電力 MIRAI TOWERは、2024年6月20日に開業70周年を迎え、6月20日(木)〜9月23日(月・振)の期間、同じく70周年を迎えるゴジラとタイアップした企画「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!」を開催しています。

中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!

■開業70周年特別企画「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!」概要

日時 : 2024年6月20日(木)〜9月23日(月・振)

会場 : 中部電力 MIRAI TOWER、Hisaya-odori Park、他

主催 : 中部電力 MIRAI TOWER

後援 : 愛知県・名古屋市・公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

協力 : 三井不動産株式会社、名古屋学院大学、名古屋鉄道株式会社

企画 : 株式会社win*key

公式サイト:

https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

(最新情報順次公開)

その中で、新たにARでご覧いただける等身大のゴジラが8月上旬より登場します。

また、大好評のコラボグッズに新たな商品が加わるとともに、現在ミズベヒロバに設置されているゴジラが今度は地上に上陸!MIRAI TOWERに接近します。

間もなくはじまる夏休み、中部電力 MIRAI TOWER がゴジラと共に名古屋の街を盛り上げます。

■NEW ミズベヒロバのゴジラが上陸!ミライタワーの真下に出現

ミズベヒロバのゴジラ

「中部電力 MIRAI TOWER 開業70周年を記念して、同じく70周年を迎えるゴジラが出現!」。

そんなストーリーを携え、Hisaya-odori Parkのミズベヒロバにゴジラが出現中。

夕暮れを過ぎると、中部電力 MIRAI TOWERとミズベヒロバが、『ゴジラ-1.0』をイメージしたブルーのライトで彩られ、雰囲気抜群です。

そのゴジラが、8月15日(木)より中部電力 MIRAI TOWERの真下に上陸します!フォトスポットとして楽しめます。

ミライタワー真下での設置期間:8月15日(木)〜9月23日(月・振)

サイズ :幅 2.4×高さ2.45×奥行き8.7メートル

※現在設置しているミズベヒロバでの展示は8月13日終了予定

■NEW 本物の大きさを体感できる!「等身大ゴジラAR」登場

新ビジュアル

コンテンツについて研究する名古屋学院大学 経営学部 データ経営学科の伊藤、山口両研究室による、等身大ゴジラを体感できるコンテンツが新たに登場!スマートフォンでARを起動し、Hisaya-odori Parkのミズベヒロバの南端から中部電力 MIRAI TOWERを覗くと、中部電力 MIRAI TOWERの隣に、ゴジラシリーズでもっとも身長が高い『シン・ゴジラ』で登場したゴジラ(2016)が現れます。

お見逃しなく!

実施期間:8月上旬〜 ※終了日未定

実施場所:Hisaya-odori Parkのミズベヒロバ南端

料金 :無料

■NEW 中部電力 MIRAI TOWER 展望台来場者限定 オリジナルポスタープレゼント

8月上旬より、中部電力 MIRAI TOWER 展望台チケットを購入された方、先着2,000名様に「等身大ゴジラAR」企画イラストビジュアルを使用したオリジナルB2ポスターをプレゼントします。

実施期間:8月上旬〜 ※なくなり次第終了

■NEW HUB GRAMPUS PUB MIRAI TOWER店 オリジナルドリンク

HUBオリジナルドリンク

中部電力 MIRAI TOWER 1Fのスポーツバー「HUB GRAMPUS PUB MIRAI TOWER店」では、イベント開催期間中オリジナルドリンクを楽しめます。

暑い夏に、テラス席でオリジナルドリンクを楽しんでいただくのもおすすめです。

・HUB ゴジラ-海-(アルコール) 800円(税込)

・HUB ゴジラ-陸-(ノンアル) 700円(税込)

■NEW ゴジラ・ストア 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島出張所OPEN!

「ゴジラ・ストア 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島出張所」が期間限定でオープンします。

ゴジラ・ストア限定商品や、新作グッズ、「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!」オリジナルグッズも購入できます。

実施期間:7月26日(金)〜8月8日(木) 10時〜19時半

実施場所:三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

サウスエリア1階 オーバルコート

〒511-1135 三重県桑名市長島町浦安368

■NEW 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島「ゴジラの足跡を探せ!」

ジャズドリーム長島に出現したゴジラの足跡の写真を中部電力 MIRAI TOWERへお持ちいただくと、中部電力 MIRAI TOWER 展望台入場料が100円OFFに!足跡との記念撮影もお忘れなく。

実施期間 :7月26日(金)〜8月8日(木)

ゴジラの足跡掲出場所:三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

パークサイドエリア1階 センターエントランス付近

〒511-1135 三重県桑名市長島町浦安368

※昼・通常展望入場のみが対象(夜間展望入場に割引は利用いただけません)

※他の割引との併用はできません

■Hisaya-odori Park 全30種!オリジナルポストカードプレゼントキャンペーン

ポストカードプレゼントキャンペーン

Hisaya-odori Parkの対象店舗で中部電力 MIRAI TOWER展望台チケットをご提示いただくと、お会計時に、国内ゴジラ映画実写作品のポスタービジュアルを使用したポストカードをプレゼントします(全30柄)。

どの店舗でどの柄がもらえるかは、行ってからのお楽しみ。

実施期間:6月20日(木)〜9月23日(月・振)

※ランダム配布

※店舗にてお会計時に、展望台チケット1枚提示いただくと1枚プレゼント。

※ポストカードはなくなり次第配布終了

※一部対象外店舗あり

■NEW コラボグッズ

大好評のコラボグッズに新たなアイテムが仲間入り。

すでに売り切れとなっていたアイテムの再入荷も。

◆オリジナルTシャツ 各4,620円(税込)

ロゴA:ホワイト(NEW)、ネイビー(NEW)

M、L、LL

オリジナルTシャツ_NEW

◆A4クリアファイル 660円(税込)

キービジュアル(再入荷)、ロゴA(NEW)

クリアファイル_NEW

◆トートバッグ 4,400円(税込)

平置きサイズ:約W360×H370×D110mm(船底)

ロゴA :ネイビー(再入荷)、ナチュラル(NEW)

トートバッグ_NEW

◆ランチバッグ 2,860円(税込)

平置きサイズ:約W300×H200×D100mm(船底)

ロゴA :ナチュラル(NEW)

ランチバッグ_NEW

◆缶マグネット 550円(税込)

ロゴA:ホワイト(再入荷)、ブラック(NEW)、パープル(NEW)、イエロー(NEW)

缶マグネット_NEW

【販売場所】

中部電力 MIRAI TOWER 3階「多仲」内

および「ゴジラ・ストア 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島出張所」(一部商品)

※新商品および再入荷商品は、7月下旬から順次発売開始

■開業70周年特別ナイトイベント「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!〜Directed by NAKED, INC.〜」

プロジェクションマッピング

会場となる地上90m屋内展望台「スカイデッキ」では、360度に広がる名古屋の街にゴジラが登場します。

きらめく夜景とゴジラのコラボレーションを楽しめます。

開催期間:6月20日(木)〜9月23日(月・振)

開催時間:※夜間のみ

開始時間は時期によって異なるため公式HPにて確認してください。

実施場所:中部電力 MIRAI TOWER 展望台

料金 :ナイトイベント入場料 大人1,800円 小人800円

◎EXサービス会員限定 展望台から楽しむプロジェクションマッピング 〜Directed by NAKED, INC.〜 HUBオリジナルドリンク付き

■EXサービス会員限定オリジナルドリンク付きプラン実施中!

販売期間:2024年7月3日(水)〜9月23日(月)

料金 :大人(高校生以上)1,800円 中学生 1,000円 小学生1,000円

詳細 :下記URLをご参照ください。

https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/5446H02/plans/5446H02-C003039-M004337/detail

※1 東海道・山陽・九州新幹線のネット予約&チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」「スマートEX」(「EXサービス」)の旅行商品「EX旅先予約」で購入できます。

※2 「EXサービス」の利用には、会員登録が必要です。

