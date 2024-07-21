ジニョンの日本ファンミーティング！2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN
2024年9月7日(土)大手町三井ホール(東京)にて、「2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN」 〜Love Letter〜の開催が決定。
「2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN」 〜Love Letter〜
2024年9月7日(土)大手町三井ホール(東京)にて、「2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN」 〜Love Letter〜を開催！
所属事務所であるMANAGEMENT RUNは「ジニョンが日本のファンの方々に早く会いたいという、日本のファンミーティングを確定した」とコメントを残しています。
初アジアツアーファンミーティングのスタートとして、日本ファンミーティングが9月7日、大手町三井ホールで開催され、チケット販売は7月20日午後12時から日本ファンクラブの会員を対象に先行販売を開始します。
ジニョンはNETFLIX「Sweet Homeシーズン2」に出演し、俳優としての存在感をグローバルにアピールしました。
そして「Sweet Home シーズン3」が19日に公開され、改めて沢山のファンから期待されています。
＜公演概要＞
◆タイトル ：2024 JIN YOUNG FANMEETING IN JAPAN
◆出演者 ：JIN YOUNG
◆公演日時・会場 ：2024年09月07日(土) 大手町三井ホール
◆チケット代 (税込)：16,000円
◆チケット販売スケジュール：
FC先行販売(先着)：ローソンチケット
-受付期間：2024年07月20日(土) 12:00〜07月28日(日) 19:00
-入金期間：2024年07月20日(土) 12:00〜07月28日(日) 23:59
-発券期間：2024年09月05日(木) 10:00〜公演日開催時刻まで
一般販売(先着)：ローソンチケット
-受付期間：2024年07月30日(火) 19:00〜09月03日(火) 23:00
-入金期間：2024年07月30日(火) 19:00〜09月03日(火) 23:59
-発券期間：2024年09月05日(木) 10:00〜公演日開催時刻まで
詳細は下記のURLから↓
https://jinyoung.jp
※お一人様4枚まで
※6歳以上有料／未就学児童入場不可
◆主催・制作・協力
-主催：MANAGEMENT RUN / TRINITY
-制作・協力：DISK GARAGE
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