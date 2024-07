ジニョンの日本ファンミーティング！2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN

2024年9月7日(土)大手町三井ホール(東京)にて、「2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN」 〜Love Letter〜の開催が決定。

「2024 JINYOUNG FANMEETING IN JAPAN」 〜Love Letter〜

所属事務所であるMANAGEMENT RUNは「ジニョンが日本のファンの方々に早く会いたいという、日本のファンミーティングを確定した」とコメントを残しています。

初アジアツアーファンミーティングのスタートとして、日本ファンミーティングが9月7日、大手町三井ホールで開催され、チケット販売は7月20日午後12時から日本ファンクラブの会員を対象に先行販売を開始します。

ジニョンはNETFLIX「Sweet Homeシーズン2」に出演し、俳優としての存在感をグローバルにアピールしました。

そして「Sweet Home シーズン3」が19日に公開され、改めて沢山のファンから期待されています。

<公演概要>

◆タイトル :2024 JIN YOUNG FANMEETING IN JAPAN

◆出演者 :JIN YOUNG

◆公演日時・会場 :2024年09月07日(土) 大手町三井ホール

◆チケット代 (税込):16,000円

◆チケット販売スケジュール:

FC先行販売(先着):ローソンチケット

-受付期間:2024年07月20日(土) 12:00〜07月28日(日) 19:00

-入金期間:2024年07月20日(土) 12:00〜07月28日(日) 23:59

-発券期間:2024年09月05日(木) 10:00〜公演日開催時刻まで

一般販売(先着):ローソンチケット

-受付期間:2024年07月30日(火) 19:00〜09月03日(火) 23:00

-入金期間:2024年07月30日(火) 19:00〜09月03日(火) 23:59

-発券期間:2024年09月05日(木) 10:00〜公演日開催時刻まで

詳細は下記のURLから↓

https://jinyoung.jp

※お一人様4枚まで

※6歳以上有料/未就学児童入場不可

◆主催・制作・協力

-主催:MANAGEMENT RUN / TRINITY

-制作・協力:DISK GARAGE

