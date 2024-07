「WinActorⓇ」の販売実績を評価！Blueship「NTT DATA RPA Partner AWARD 2023-2024」受賞

Blueshipは、「WinActorⓇ」の販売実績が評価され、NTTデータが主催する「NTT DATA RPA Partner AWARD 2023-2024」において、「販売拡大部門」を受賞し、表彰されました。

なお、同アワードは、NTTデータ社の「WinActor」特約店を対象に表彰するもので、同社は特約店のうち2023年度の製品販売において、大きな功績をあげたパートナーとして「販売拡大部門」を受賞しました。

■「販売拡大部門」受賞の背景

Blueshipは、2017年にNTTデータ社の特約店として「WinActor」の導入支援サービスを開始した当時から自治体へのRPA導入に着目し、東京都の「RPAによる作業自動化の共同実証実験」への参画をはじめとした自治体との取り組みに注力してきました。

また新型コロナウイルス感染症の影響により、作業の省力化が求められる顧客への技術支援や、特別定額給付金など広範囲なシステム導入を求められるシステムにRPAを組み込んだ独自のサービス提供を実施したことで、自治体からの認知度向上に繋がりました。

2024年3月にはGovTech東京の行った共同調達「RPAソフトウェア導入業務」を受託しています。

このような各種支援の実績が評価され、今回「NTT DATA RPA Partner AWARD 2023-2024」での「販売拡大部門」の受賞となりました。

■ NTTデータ様よりコメント

今回は、Blueship様がRPA Partner AWARD「販売拡大部門」を受賞となり、誠におめでとうあります。

Blueship様はお客様のRPA導入の成功に向けて、独自のサポートである「質疑の対面サポート」や問い合わせ回数に制限がない「電話サポート」など手厚いサポートを提供しています。

これらのサポートによる既存ユーザーのDX推進を進めたことで、数ある特約店の中でも前年との比較で優れた成績を残したことから、「販売拡大部門」の受賞となっています。

今後は、新規顧客向けサービスである「導入初期支援サービス」を活用した新規顧客の開拓、既存顧客に対する共通業務の自動化の提案によるDX推進の活性化、これらによるお客様の更なる業務効率化の支援を行うことを期待しています。

■ 株式会社Blueship 代表執行役社長 杉粼恵悟よりコメント

今回は、「NTT DATA RPA Partner AWARD 2023-2024」において、「販売拡大部門」という栄誉ある賞を頂戴し誠にありがとうあります。

同社では2017年よりRPA特約店としてWinActorのライセンス提供を開始しました。

当時ではあまりなかったWinActorシナリオ作成の請負に挑戦し、常にお客様にRPAを活用して業務効率化を実現していただく事を目標として掲げ、お客様の業務効率化に寄与すべく伴走しながらRPA導入を進めてまいりました。

より多くのお客様との導入支援を行う過程で得られた技術的知見を高くご評価いただき、NTT DATA監修のWinActor実践ガイドの発刊にあたっては技術協力という形で特約店において唯一参加をされました。

また、RPAの特性や強みを理解し同社が提供するパッケージサービス内の組込サービスとしてWinActorの活用も進んでいます。

同社は現在「HAPPY SERVICE MANAGEMENT」を全社のミッションとして掲げており、RPAツールに限らず同社が提供するツール・サービスを通じお客様の業務効率化・満足度の向上に努めていきます。

※WinActor®は、NTTアドバンステクノロジの登録商標です。

