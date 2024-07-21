【PHOTO】ENHYPEN「2024 SBS歌謡大典Summer」ブルーカーペットに登場
21日午後、仁川（インチョン）永宗島（ヨンジョンド）インスパイアアリーナにて「2024 SBS歌謡大典Summer」のブルーカーペットイベントが行われ、ENHYPENが登場した。
「2024 SBS歌謡大典Summer」には、NCT 127、ONF、Stray Kids、(G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、woo!ah!、STAYC、ENHYPEN、NMIXX、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、NCT WISH、ILLIT、Jannabiまで計20組のアーティストが出演する。
・NCT ドヨン＆TXT ヨンジュン＆IVE ユジン「2024 SBS歌謡大典Summer」MC予告映像を公開
・NCT WISHからKISS OF LIFEまで…「2024 SBS歌謡大典Summer」最終ラインナップ20組を公開
「2024 SBS歌謡大典Summer」には、NCT 127、ONF、Stray Kids、(G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、woo!ah!、STAYC、ENHYPEN、NMIXX、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、NCT WISH、ILLIT、Jannabiまで計20組のアーティストが出演する。
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