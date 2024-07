POP UP STORE開催！HIPSHOP『ONE PIECE』コラボレーションアイテム

HIPSHOP(ヒップショップ)が、2024年放映25周年を迎えるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテムを2024年7月19日より販売中です。

HIPSHOP(ヒップショップ)『ONE PIECE』コラボレーションアイテム

HIPSHOP(ヒップショップ)は、HIPSHOP ONE PIECE Seriesのローンチを記念して、ONE PIECE Seriesの全ラインナップを取り揃えた期間限定のPOP UP STOREを全国4箇所で開催!

家族みんなで楽しめるこのイベントは、HIPSHOPファン及び全国のONE PIECEファン必見です!

HIPSHOPとして、1つのシリーズだけを販売する店舗を全国に設けるのは今回が初めて。

この試みは、『ONE PIECE』という特別なコンテンツとのコラボレーションだからこそ実現しました。

このPOP UPで、HIPSHOPの魅力と『ONE PIECE』の世界観を余すところなく楽しめます。

HIPSHOP ONE PIECE Series POP UP STORE image

HIPSHOP ONE PIECE Series COMPLETE SET

今回のコラボレーションでは、なんとキッズサイズ含む132種類のデザインが一挙に並びます。

その壮大な光景は、誰もが圧倒されることでしょう。

開催地は東京、神奈川、大阪、福岡の4都市!各都市で展開される特別なイベントです。

■HIPSHOP ONE PIECE Series POP UP STORE開催スケジュール

・東京:Diver City TOKYO Plaza/ダイバーシティ東京プラザ

2F POP UP SPACE

2024年8月7日(水)〜2024年9月1日(日)

・神奈川:LAZONA KAWASAKI Plaza/ラゾーナ川崎プラザ

2F POP UP SPACE

2024年7月31日(水)〜2024年8月25日(日)

・大阪:Lalaport EXPOCITY/ららぽーとエキスポシティ

オレンジサイド1F POP UP SPACE

2024年7月24日(水)〜2024年8月21日(水)

・福岡:Lalaport FUKUOKA/ららぽーと福岡

1F LaLapop ※福岡のみ屋号はHIPSHOP POP UP STORE(他シリーズ展開あり)

2024年7月4日(木)〜2024年9月1日(日)

HIPSHOP ONE PIECE Series

<HIPSHOP ONE PIECE Series>

2024年放映25周年を迎えるTVアニメ『ONE PIECE』のこれまでのストーリーより、

懐かしのキャラクターから今話題のキャラクターまで選りすぐりの114キャラクターが集結!

あなたのお気に入りのキャラクター、そしてお気に入りのシーンが蘇る!

眺めているだけでも思い出や感動がこみ上げてくる、そんなシリーズに仕上がっています。

コンセプトは、「はこう!かざろう!たのしもう!」

アンダーウェアの枠を超えて、『ONE PIECE』ファンの皆さまに楽しめるコレクションです。

家族みんなで「HIPSHOP ONE PIECE Series」をはこう!かざろう!たのしもう!

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

