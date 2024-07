ジョイフル本田は、杉戸町(埼玉県北葛飾郡)との間で「災害時における物資の調達及び供給の協力に関する協定」を締結しました。

ジョイフル本田/杉戸町「災害時における物資の調達及び供給の協力に関する協定」締結

ジョイフル本田は、杉戸町(埼玉県北葛飾郡)との間で「災害時における物資の調達及び供給の協力に関する協定」を締結。

2024年7月18日(木)に杉戸町役場で行われた調印式では杉戸町 町長 窪田裕之様とジョイフル本田代表取締役社長 平山育夫が出席し協定書に調印しました。

ジョイフル本田はこれまで18の自治体等(茨城県7、栃木県1、群馬県3、埼玉県1、千葉県4、東京都2)と協定を結んできました。

本協定により自治体等との協定締結数は計21件となりました。

ジョイフル本田は出店地域の自治体や団体と災害連携協定等を締結し、災害時の地域連携を図るだけでなく、各店舗で年間を通じて防災用品の販売や防災情報の提供を行っています。

また、多くの地元企業・団体に協力いただきながら防災に特化したイベント等も開催し、もしもの時にすぐに使える防災情報を多くのお客様に直接伝えています。

◆協定概要

協定名:災害時における物資の調達及び供給の協力に関する協定

締結日:2024年7月18日(木)

目的 :本協定は杉戸町域に震災、風水害、その他の災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合に、杉戸町地域防災計画に基づき、

杉戸町が実施する災害時の応急対策についてジョイフル本田に

協力を要請する場合の必要な事項を定めることを目的としています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 杉戸町と締結!ジョイフル本田「災害時における物資の調達及び供給の協力に関する協定」 appeared first on Dtimes.