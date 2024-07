お絵かきムービー制作プロセスを体験！クリエイターズアカデミー「お絵かきクリエイター起業 5日間集中ワークショップ」

クリエイターズアカデミーは、スマホで参加可能なライブセミナー「お絵かきクリエイター起業 5日間集中ワークショップ」を2024年7月23日(火)から開催します。

クリエイターズアカデミー「お絵かきクリエイター起業 5日間集中ワークショップ」

開催日時 : 2024年7月23日(火)20時〜

内容 : クリエイターズアカデミー学長のハクノブアキによる

ライブ生放送を受けながら5日間、

日ごとに出される課題にチャレンジ。

お絵かきムービーの制作方法など、

お絵かきクリエイターになる方法を学べる

オンラインワークショップ。

会場 : LINEオープンチャットを使用したオンライン開催

(期間限定で録画視聴も可能)

募集期間 : 2024年7月17日(水)20時〜2024年7月23日(火)16時

公式サイト:

https://creatorsentrance.com/prtimes0723

■「お絵かきクリエイター起業 5日間集中ワークショップ」について

絵を描くことが好きだけれど「自分も仕事にできるだろうか…?」といった不安を「好きを仕事にする」喜び、勇気、情熱に変える機会となるオンラインワークショップです。

2023年8月からこれまで33回開催し、のべ17,555名の方が参加されました。

(集計期間:2023年8月12日〜2024年7月16日)

お絵かきクリエイターとして起業するために必要なことを、すでに多数のクリエイターが実践している日本最大のアカデミーのノウハウから具体的に公開します。

■参加者の感想

過去に開催されたLINEオープンチャットに寄せられたコメントを一部紹介します。

・とても濃厚な内容の5日間でした。

なんとなく絵を描くのは好きだけど、それを生かせる(仕事にできる)とは思っていませんでしたが、「好きな才能」と捉えられた事は大きかったです。

今色々な副業がありますが、どれもマーケティングが必要なようででもマーケティングって何?でしたが、今回の講義で色々と勉強になりました。

・絵を描くことも動画編集も好きだし、声を入れることも気になっていたので聞いてワクワクが止まりませんでした。

これをお仕事にする!となると仕事をどこからどのように依頼を受けるのか詳しく気になるので、次の講座が楽しみです。

・動画編集は難しいから私にはできない!と思っていましたが、とてもわかりやすく説明してくださり、音入れが終わった時には「すげー!!」と言ってしまいました。

・動画編集を実演で見せて頂いて、とても理解しやすくてよかったです。

まだまだ学ぶことがたくさんあると思いますがワクワクしました。

■お絵かきムービーとは

起業家、企業の悩みであるブランディングを「ストーリー」と「手描き表現」で解決する動画手法です。

2013年にYouTuberサムペッパー氏が初めてホワイトボードを使った『Draw My Life』という動画の手法を元に同社代表のハクノブアキが、ストーリーブランディングを組み合わせた『セールスいらずのお絵かきムービー』として確立しました。

■お絵かきクリエイターとは

一般社団法人国際じぶんストーリー協会から認定を受け、クライアント様からのヒアリング、人を惹きつけるストーリーのシナリオ作成、イラスト動画作成、納品までを一貫して行う『お絵かきムービー』のクリエイターです。

■商標登録について

「お絵かきムービー」「お絵かきクリエイター」は、アクアフィールドの登録商標です。

お絵かきムービー 特許庁登録番号6430649

お絵かきクリエイター 特許庁登録番号6430650

