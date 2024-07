山梨県の老舗ラーメンの味を家庭でも楽しめる！チャーシュー工房風「本格冷凍ラーメン」

山梨県の農村地域で35年もの間、ラーメン愛好者に愛され続けてきたチャーシュー工房風は、「本物の味わい」を求めるお客様の声に応え、新たな本格冷凍ラーメン商品を開発しクラウドファンディングCAMPFIREにて先行販売を開始しました。

チャーシュー工房風「本格冷凍ラーメン」

山梨県の農村地域で35年もの間、ラーメン愛好者に愛され続けてきたチャーシュー工房風は、「本物の味わい」を求めるお客様の声に応え、新たな本格冷凍ラーメン商品を開発しクラウドファンディングCAMPFIREにて先行販売を開始!

■コロナ禍を乗り越えた挑戦と革新

同店もコロナ禍の影響を受けましたが、生き残るための挑戦を続けました。

3年前に始めたオンラインショッピングでは、多様な商品を開発しましたが、特にお客様から最も要望されたのは「本物のラーメン」でした。

それを実現するため、「丸ごと冷凍」という革新的な技術に行き着き、1年半以上をかけて研究開発を行いました。

■本物の味を冷凍でお届け

真空パックや冷凍方法など、細部にわたる徹底した検証の末、同店の味わいをそのままお届けできる「本格冷凍ラーメン」が完成しました。

店主の深澤とスタッフ全員の思いが一つの商品に凝縮されています。

一口食べれば、きっとその違いを実感していただけることでしょう。

■なぜ本格冷凍ラーメンを選んだのか?

以前は濃縮したラーメンのタレをチルドで販売していましたが、家庭での再現が難しく、同店の味わいをそのまま楽しんでいただくのは困難でした。

そこで、冷凍技術を用いて、スープの器などに工夫を凝らし、本格的なラーメンの味をそのままお届けできる方法を確立しました。

■商品・お店のこだわり

絶品とろけるチャーシュー付き :旨味たっぷりのチャーシューが自慢です。

旨味たっぷりのメンマ付き :本場の味わいが楽しめます。

全粒粉を使用した健康的な麺 :糖質控えめで、小麦の風味豊か。

喜多方ラーメンの平打ち製法による中太麺:喉越しがなめらか。

スープとの絶妙な絡まり具合 :お店で食べるのと変わらない味わいを再現。

■クラウドファンディング概要

タイトル: ラーメン好きに食べてほしい!

山梨県の老舗ラーメン店の本格冷凍ラーメン

実施期間: 2024年7月19日〜2024年8月18日

商品名 : 喜多方ラーメン (醤油・塩・豚骨)

価格 : リターン早割3,500円

目標金額: 50万円

URL :

https://camp-fire.jp/projects/view/701472?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

今回の本格冷凍ラーメンを広めるため、クラウドファンディングに挑戦しています。

ご支援がきた方々には、以下のリターンを用意されています。

【早割り】3種食べ比べセット(チャーシュー増量)

・醤油スープ1食

・豚骨スープ1食

・塩スープ1食

・全粒粉麺3食

・肉増しチャーシュー3食

・メンマ3食

送料込み、早割価格(13%OFF):3,500円 ※20名限定

<その他のセット>

・3種食べ比べセット+絶品とろけるチャーシュー300g(タレ付き):5,000円

・3種食べ比べセット+あら炊き魚介つけ麺1食セット:5,500円

・【早割】3種食べ比べセット×2の6食セット5,950円 ※30名限定

更にお得な早割セットのリターンも用意

