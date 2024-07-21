ºå¿À¡½¹ÅçÀïÁ°¤Ë¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¥²¥¹¥È¡¦²¬ºêÂÎ°é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡Ý¹Åç¡Ê2024Ç¯7·î21Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡21Æü¤Îºå¿À¡½¹ÅçÀïÁ°¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬ºêÂÎ°é¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ç9¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¹Ã»Ò±à¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆùÄË¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤È¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇØÈÖ¹æ14¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£¡Öº£¤Ï¤«¤Ê¤êÂÎ·Á¤¬¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï½ÓÂ¹ªÂÇ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î°ìÀï¡£4°Ì¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤òºå¿À¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤¿¡£