WurtSが7月18日および19日、全国16ヵ所19公演のワンマンツアー<WurtS LIVEHOUSE TOUR III>のファイナル大阪公演をZepp Osaka Baysideにて開催した。同公演では映画『ブルーピリオド』主題歌「NOISE」を7月24日に配信リリースすることも発表となった。<WurtS LIVEHOUSE TOUR III>は、自身3回目となる過去最大公演数の全国ライブハウスツアーだ。開催前には「“変化球” 過去一驚きが詰まってると思う」とWurtSから発信されるなど、新たなチャレンジも取り入れた進化をみせるものとなった。

■<WurtS LIVEHOUSE TOUR III>セットリスト

01. SF東京

02. VANILLA SKY

03. マイティーマイノリティ

04. リトルダンサー

05. 檸檬の日々

06. ブルーベリーハニー

07. メルト

08. エヴォリューション

09. 遊星X

10. 大人になるのは

11. BOY MEETS GIRL

12. NERVEs

13. コズミック

14. NOISE

15. BORDER

16. Talking Box (Dirty Pop Remix)

17. ふたり計画

18. 僕の個人主義

19. YOU AND I

encore

en1. 分かってないよ

■デジタルシングル「NOISE」

2024年7月24日配信開始

配信リンク:https://lnk.to/Ws_NOISE

※7/24(水)00:00から有効

※映画『ブルーピリオド』主題歌

■2ndアルバム『タイトル未定』

2024年10月30日(水)発売

予約リンク:https://lnk.to/Ws_2ndalbum







【完全生産限定盤(2CD + Blu-ray + オリジナルグッズ)】

PDCN-1943+PDZN-1241 9,900円(税込)

※WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品

オリジナルグッズ:アクリルスタンド(全3種のうちランダム1種同梱)



【初回生産限定盤(2CD + Blu-ray)】

UPCH-29478 8,800円(税込)



【通常盤(CD)】

UPCH-20680 ¥3,300 (税込)

▼CD収録曲

「NOISE」ほか全10曲収録予定



▼Blu-ray収録内容 ※完全生産限定盤および初回生産限定盤

・WurtS CONCERT HALL TOUR I [2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]

・WurtS LIVEHOUSE TOUR III [2024.07.16 at Zepp Haneda]



●CDショップ特典

・WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)会員オリジナル特典:WurtS直筆サイン入り“W's Project”会員限定B2ポスター

※直筆サイン入りご希望のお客様は2024年7月31日(水)23:59までに要予約

https://www.universal-music.co.jp/wurts/news/2024-07-19/

・UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル特典:UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター

・TOWER RECORDSオリジナル特典:クリアファイル

・Amazonオリジナル特典:メガジャケ

・セブンネットショッピングオリジナル特典:トート型エコバッグ

・楽天ブックスオリジナル特典:缶バッジ

・共通特典:スマホサイズステッカー

◆WurtS 2nd Album 特設サイト

◆WurtS オフィシャルサイト

◆WurtS オフィシャルX

◆WurtS オフィシャルInstagram

◆WurtS オフィシャルTikTok

◆WurtS オフィシャルYouTubeチャンネル

また、今回のツアーでは初のDJコーナーが設けられ、人気ナンバー数曲をDJ Mixバージョンで披露。さらにはリリース前の新曲を3曲も披露するなどサプライズが詰め込まれたかたちで展開された。ファイナル公演ラストでは、“ANNOUNCEMENT”とLEDモニターに表示され、WurtSからの新たな発表が告知された。これは、本ツアーで先行披露してきた、8月9日公開映画『ブルーピリオド』の主題歌「NOISE」が7月24日に配信リリースが決定したこと、ミュージックビデオが同日21:00にYouTubeプレミア公開されるというもの。さらには、全曲新曲収録となる2ndアルバムを初の武道館単独公演の前日となる10月30日にリリースするというものだ。WurtSのアルバムリリースは、2021年12月にリリースされ、“第14回CDショップ大賞2022”で大賞を受賞した1stアルバム『ワンス・アポン・ア・リバイバル』以来となる。アルバムには、映画『ブルーピリオド』の主題歌として書き下ろされた「NOISE」ほか、feat.アーティストや、豪華ミュージシャンを迎えた楽曲ほか、DTMで制作されたダンスチューン、全国ツアーでも先行披露してきた楽曲などが収録される予定だ。完全生産限定盤および初回生産限定盤には<WurtS CONCERT HALL TOUR I>より“2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂”と、<WurtS LIVEHOUSE TOUR III>より“2024.07.16 at Zepp Haneda”といった2つのツアー映像も収録される。さらに、完全生産限定盤には、WurtSオリジナルアクリルスタンドや、WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)限定でWurtS直筆サイン入り“W's Project”会員限定B2ポスター(2024年7月31日23:59まで予約者対象)が付属する。前述したように、WurtSは10月31日に自身初となる日本武道館単独公演<WurtS LIVE AT BUDOKAN>の開催が決定。ぴあ先着先行受付は7月21日23:59まで。