「餓狼伝説 City of the Wolves」に参戦するケビン・ライアンのトレーラーが公開

SNKは、新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」において、サウスタウンの平和を守るSWAT隊員「ケビン・ライアン」が参戦することを発表。その立ち回りを確認できるキャラクタートレーラーが公開された。1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て、シリーズ最新作となる「餓狼伝説 City of the Wolves」が2025年初頭に発売される。

【写真を見る】擲弾を直接叩きつける、ケビン・ライアンの荒々しい必殺技も公開!

すでに歴代の人気キャラクター、ロック・ハワード、テリー・ボガード、双葉ほたる、グリフォンマスク、B.ジェニーと、新キャラ・プリチャ、ボックス・リーパーの参戦が決定しているが、今回新たに、前作からの続投となるキャラクターが発表された。今回、参戦が明らかになったのは、サウスタウンの平和を守るSWAT隊員、ケビン・ライアン(CV:坂田明寛)。親友を殺した殺人鬼・フリーマンを捜し出すため、親友の息子であるマーキーと共にサウスタウンを調査している。持ち前の豪快な技から逃れられた犯罪者はいない。なお同作は、対応するすべてのハードで、すでにプラットフォームストアがオープンしている。気になる人は各ストアのWISHLISTに登録しておこう。「餓狼伝説 City of the Wolves」発売日:2025年初頭対応プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.