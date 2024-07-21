¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥Þ¥Þ¤È¤¤¤¦¾×·â¡×à²´Ã°¤Èé¬é¯á47ºÐ½÷Í¥¡¢Â©»Ò¤È¸ªÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç²ÏÆâÆà¡¹»Ò¡Ê47¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤í»Ñ¤ÎÂ©»Ò¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ç¿ÈÄ¹¤âÈ´¤«¤ì¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦¤Î¤â¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÆÃ¸¢¡ª¡¡¤È¸À¤¦»ö¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤½¤Ð¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬µï¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥Þ¥Þ¤È¤¤¤¦¾×·â¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤¬µï¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨‼️¡×¡Ö´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Î¤ÏÊì¤ÎÆÃ¸¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï2004Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃë¥É¥é¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¤Ç¼ç±é¤·¡¢à¥Ü¥¿¥Ð¥é¥Ö¡¼¥àá¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£08Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÇµÓËÜ²È¤ÎÂð´Ö¹§¹Ô¤È·ëº§¡£08Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£12Ç¯¤ËÎ¥º§¡£14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£