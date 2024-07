2024年7月18日、韓国メディア・アジア経済は、「米誌リーダーズ・ダイジェストにおいて世界史上最もIQが高い人物50人(50 People with the Highest IQs in the World)の中の1位にキム・ヨンフン氏(35)が選ばれた」と報じた。

キム氏のIQは276で世界史上最高だという。前の最高記録所有者はIQ230の中国系オーストラリア人のテレンス・タオ氏。記事によると、「World Mind Sports Council」がこのほど公式サイトを通じて正式に発表した。同団体は、マインドマップを考案したトニー・ブザン氏が設立。世界記憶力選手権(World Memory Championships)の運営を行っている。キム氏はこの大会に出場し、IQ1位となった。

キム氏も今月9日、自身のInstagramで「今年、光栄なことに『リーダーズ・ダイジェスト』で私が史上最もIQが高い人物50人の中で1位に選ばれました」と報告。「重いタイトルではありますが、良いイメージで大韓民国を世界に広めることができ、うれしく思います」と喜びを語っている。

キム氏は昨年11月、韓国記録院にIQ最高記録所有者として認定された。超高知能団体「Mega Society」の唯一の韓国人会員で、「World Genius Directory」「GIGA SOCIETY」などにもIQ世界1位で登録されている。

2015年当時、大学生だったキム氏はSBS「英才発掘団」に出演し、IQ世界3位として注目を浴びた。延世大学神学科卒、英キングス・カレッジ・ロンドン大学院で心理学、脳科学の修士課程を終え、現在は牧師となるために韓国内の神学大学院に在学中だという。「United Sigma Intelligence Association」の設立者兼代表としても活動している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国人が世界一とは、誇らしい気分になるね」「韓国がトップといううれしいニュース。これからも宝物のような神からの贈り物を大事に、充実した人生を送ってほしい」などのコメントが寄せられている。

一方で、「こんなに頭がいいのに牧師とは…」「地球環境技術開発者になってくれたらいいのに」「今からでも医学部に行くべきだ」「国の発展のためにその頭を使ってくれ」「牧師が悪いわけじゃないけど、その頭で韓国の科学の発展に寄与してほしい」など、「牧師にしておくにはその頭脳が惜しい」という声が殺到している。(翻訳・編集/麻江)