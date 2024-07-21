Lucky Kilimanjaro、デジタルEPを2作連続リリース 全国ツアーに高松＆熊本公演追加も
Lucky Kilimanjaroが、デジタルEPを2作連続リリース。7月24日に『Dancers Friendly』、10月30日に『Soul Friendly』が配信される。
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本情報は、7月20日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された全国ツアー『Lucky Kilimanjaro presents.自由”10”に踊ろう TOUR』ファイナル公演にて発表された。また、オフィシャルサイトなどではジャケット写真も公開されている。
さらに、幕張メッセをツアーファイナルとした10周年を締め括る全国ツアー『Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”』の全10公演を発表。新たに高松公演、熊本公演が追加され、チケットのオフィシャルHP1次先行も現在受付中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）