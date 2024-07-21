讃岐vs相模原 スタメン発表
[7.21 J3第22節](ピカスタ)
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
DF 16 高野遼
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 3 水口湧斗
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
DF 16 高野遼
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 3 水口湧斗
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀