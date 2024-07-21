[7.21 J3第22節](ピカスタ)

※18:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 3 宗近慧

DF 24 深港壮一郎

DF 66 内田瑞己

MF 6 長谷川隼

MF 7 江口直生

MF 11 吉田源太郎

MF 13 前川大河

MF 14 吉田陣平

MF 60 森川裕基

FW 30 丹羽詩温

控え

GK 32 松原快晟

DF 2 臼井貫太

DF 16 奥田雄大

MF 4 竹村俊二

MF 8 森勇人

FW 19 赤星魁麻

FW 23 岩岸宗志

監督

米山篤志

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 4 山下諒時

DF 8 橋本陸

DF 16 高野遼

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 17 伊藤恵亮

MF 20 若林龍

MF 47 岩上祐三

FW 14 高木彰人

控え

GK 21 竹重安希彦

DF 3 水口湧斗

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

MF 40 長谷川雄志

MF 48 植田啓太

FW 39 瀬沼優司

監督

シュタルフ悠紀