今週の【重要イベント】米新築住宅、米4-6月期GDP、米個人所得 (7月22日～28日) 今週の【重要イベント】米新築住宅、米4-6月期GDP、米個人所得 (7月22日～28日)



――――――――――――――――――― 7月22日 (月) ――

◆国内経済

・6月白物家電出荷額 (10:00)

・6月食品スーパー売上高 (13:00)

・6月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・6月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

★中国7月中国最優遇貸出金利 (10:15)

【海外決算】

[米]ベライゾン



――――――――――――――――――― 7月23日 (火) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米国6月中古住宅販売件数 (23:00)

・米国7月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・ユーロ圏7月消費者信頼感 (23:00)

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]★アルファベット 、★テスラ 、ビザ 、コカコーラ 、テキサスインスツルメンツ 、GEエアロスペース 、フィリップモリス 、コムキャスト 、ロッキードマーチン 、GM /[欧]LVMH/[加]スポティファイ

◆新規上場、市場変更 など

★フィットイージー <212A> ：東証Ｓ、名証Ｍ上場



――――――――――――――――――― 7月24日 (水) ――

◆国内経済

・6月全国スーパー売上高 (14:00）

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ8月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ドイツ7月製造業PMI (16:30)

・ドイツ7月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏7月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏7月サービス業PMI (17:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国6月卸売在庫 (21:30)

・米国7月製造業PMI (22:45)

・米国7月サービス業PMI (22:45)

★米国6月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]IBM 、サービスナウ 、AT＆T 、フォード /[韓]SKハイニックス/[欧]ミシュラン

◆新規上場、市場変更 など

〇ローソン <2651> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月25日 (木) ――

◆国内経済

・6月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月外食売上高 (14:00）

・6月全国百貨店売上高 (14:30)

・7月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

★G20財務相・中央銀行総裁会議（ブラジル・リオデジャネイロ、～26日）

・ドイツ7月Ifo景況感指数 (17:00)

・ユーロ圏6月マネーサプライM3 (17:00)

★米国4-6月期GDP (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国6月耐久財受注 (21:30)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]アッヴィ 、ハネウェル 、RTX 、ダウ 、アメリカン航空 /[英]アストラゼネカ 、ユニリーバ/[欧]エルメス、ルノー、ステランティス、STマイクロ



――――――――――――――――――― 7月26日 (金) ――

◆国内経済

・7月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・5月景気動向指数[改定値] (14:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★パリオリンピック開幕（フランス・パリ、～8月11日）

★米国6月個人所得 (21:30)

★米国6月個人支出 (21:30)

・米国7月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・ロシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ブリストル-マイヤーズスクイブ 、3M 、メルセデス・ベンツ

◆新規上場、市場変更 など

★タイミー <215A>：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 7月27日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月28日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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