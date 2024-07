デビュー25周年イヤーのアニバーサリー企画を実施中の中島卓偉が12月22日、東京・Zepp Shinjukuにて<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜>をメモリアルイヤーのファイナルとして開催することが発表となった。なお、中島卓偉は10月6日の福岡公演を皮切りに全国ツアー<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4 REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>を開催することも決定している。同ツアーは北は北海道、南は福岡まで全国6ヵ所全12公演をまわるもの。10月19日の大阪公演は中島卓偉生誕記念祭と釘打ったバースデイライヴとなる。

■<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4:REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>



【福岡】10月06日(日) 福岡 DRUM Be-1 ※1日2回公演▼昼公演:open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>▼夜公演:open17:00 / start17:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>(問)キョードー西日本 0570-09-2424【埼玉】10月12日(土) HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 ※1日2回公演▼昼公演:open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>▼夜公演:open17:00 / start17:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/【愛知】10月14日(月/祝) 名古屋Electric Lady Land ※1日2回公演▼昼公演:open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>▼夜公演:open17:00 / start17:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100【大阪】10月19日(土) OSAKA MUSE ※1日2回公演▼昼公演:open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 前編〜>▼夜公演:open17:00 / start17:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 後編〜>(問)OSAKA MUSE 06-6245-5389【北海道】11月09日(土) 札幌 PLANT▼open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>11月10日(日) 札幌 PLANT▼open14:00 / start14:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>(問)PLANT 011-788-5575【宮城】11月24日(日) 仙台 MACANA ※1日2回公演▼昼公演:open14:00 / start14:30<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>▼夜公演:open17:00 / start17:30<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>(問)MACANA 022-262-5454▼Support MusicianG:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)Dr:SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)▼チケット\6,500- (税込 / ドリンク代別)一般発売:8月11日(土) 10:00〜【プレイガイド先行】受付期間:7月22日(月) 12:00〜