中島卓偉、Zepp Shinjukuで25周年イヤーファイナル公演を12月開催+新曲配信リリース決定
デビュー25周年イヤーのアニバーサリー企画を実施中の中島卓偉が12月22日、東京・Zepp Shinjukuにて＜TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜＞をメモリアルイヤーのファイナルとして開催することが発表となった。
◆中島卓偉 画像
なお、中島卓偉は10月6日の福岡公演を皮切りに全国ツアー＜TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4 REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR＞を開催することも決定している。同ツアーは北は北海道、南は福岡まで全国6ヵ所全12公演をまわるもの。10月19日の大阪公演は中島卓偉生誕記念祭と釘打ったバースデイライヴとなる。
Zepp Shinjuku公演チケットのオフィシャルファンクラブ先行受付は本日20時から。以下に、中島卓偉のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「今年の2月に初の提供曲縛りのセットリストツアーを、5月にはTAKUI THE BEST TAKUI SONGS ONLYのセットリストでツアーを廻り、ファンの方々にも喜んでいただけたと思うのですが、25周年のファイナルの締め括りはこの2つの内容を合わせたスペシャルなライヴにします。
提供曲ツアーに来てくれたファン層、僕を長く応援してくれるファン層、この層を一つにしたいという想いもあります。
どんなジャンルであっても自分が書いて来た音楽には変わらないですし、提供曲と自分名義の曲はライヴ感に関してはむしろ共通点の方が多い。
よって12月22日のZepp Shinjukuは＜神曲のセットリスト＞と題して提供曲と僕の曲を交互に演奏します。
今までに一度もやったことのない最高なライヴを成立させる自信があります。
最近のライヴはタイトにまとめていますが、この日は25周年ファイナルに相応しくたくさんの曲を演奏します。
日本全国から集まってほしい、どんな方にも楽しんでもらえる神曲連発のセットリストを是非味わいに来てほしいですね」
◆ ◆ ◆
■デジタルシングル「Camellia」
配信リンク：https://linkco.re/NMaG4sUE
各音楽サイトにて
※デビュー25周年イヤー新曲第三弾
■＜TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 2024.12.22 Zepp Shinjuku (TOKYO) 提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜＞
open15:00 / start16:00
▼Support Musician
G：you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)
B：NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)
Dr：SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)
▼チケット
前売り \7,000-(税込 / ドリンク代別)
一般発売：10月5日(土) 10:00〜
【オフィシャルファンクラブ先行受付】
受付期間：7月21日(日) 20:00〜8月4日(日) 23:59
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
■＜原宿RUIDO OPEN2周年企画 中島卓偉 LIVE＞
▼1公演目：open14:00 / start14:30
＜GOD POP STARS REVIVAL SWANKY GOD POP SIDE & MORE＞
▼2公演目：open17:00 / start17:30
＜GOD POP STARS REVIVAL CHUNKY GOD POP SIDE & MORE＞
▼Support Musician
G：you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)
B：NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)
Dr：SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)
▼チケット
前売り \6,500- (税込 / ドリンク代別)
一般発売：6月22日(土)10:00〜
（問）原宿RUIDO 03-6447-5567
■＜中島卓偉 弾き語りTOUR 2024 ALL AROUND THE JAPAN＞
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
6月02日(日) 高知・BAY5 SQUARE 小ホール
open13:30 / start14:00
6月08日(土) 兵庫・Mosrite Cafe ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
6月09日(日) 奈良・Cento LIVE
open13:30 / start14:00
6月15日(土) 東京・Live & Pub Shibuya gee-ge. ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
6月29日(土) 広島・Live Juke ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
6月30日(日) 島根・松江 AZTiC cnova
open13:30 / start14:00
7月13日(土) 京都・紫明会館 ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
7月14日(日) 和歌山・museum cafe Vintage
open13:30 / start14:00
7月15日(月/祝) 滋賀・B-FLAT
open13:30 / start14:00
8月03日(土) 大阪・FootRock&BEERS ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
8月04日(日) 三重・CLUB CHAOS
open13:30 / start14:00
8月11日(日) 岡山・CRAZYMAMA 2nd Room ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
8月12日(月/祝) 鳥取・米子 AZTiC laughs
open13:30 / start14:00
8月24日(土) 山口・LIVE rise SHUNAN
open13:30 / start14:00
8月25日(日) 福岡・ROOMS ※1日2回公演
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open16:00 / start16:30
▼チケット
前売：\5,000-(税込 / ドリンク代別)
※全自由
一般発売：4月27日(土)10:00〜
（問）イープラス：https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360001774494
■＜福士誠治×中島卓偉 〜Mark & Angel〜＞
open15:30 / start16:00
出演：中島卓偉、福士誠治
▼チケット
\5,500-(税込 / ドリンク代別）
一般発売：8月3日(土) 10:00〜
（問）SHIBUYA REX TEL：03-5728-4911
■＜Shinjuku ReNY 10th presents KING OF R&R × PUNK」＞
open17:45 / start18:30
出演：中島卓偉、ZIGGY
▼チケット
\7,000-(税込 / ドリンク代別)
一般発売：8月3日(土) 10:00〜
（問）新宿ReNY TEL：03-5990-5561
■＜TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4：REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR＞
10月06日(日) 福岡 DRUM Be-1 ※1日2回公演
▼昼公演：open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A＞
▼夜公演：open17:00 / start17:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B＞
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
【埼玉】
10月12日(土) HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 ※1日2回公演
▼昼公演：open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A＞
▼夜公演：open17:00 / start17:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B＞
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
【愛知】
10月14日(月/祝) 名古屋Electric Lady Land ※1日2回公演
▼昼公演：open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A＞
▼夜公演：open17:00 / start17:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B＞
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【大阪】
10月19日(土) OSAKA MUSE ※1日2回公演
▼昼公演：open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 前編〜＞
▼夜公演：open17:00 / start17:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 後編〜＞
（問）OSAKA MUSE 06-6245-5389
【北海道】
11月09日(土) 札幌 PLANT
▼open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A＞
11月10日(日) 札幌 PLANT
▼open14:00 / start14:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B＞
（問）PLANT 011-788-5575
【宮城】
11月24日(日) 仙台 MACANA ※1日2回公演
▼昼公演：open14:00 / start14:30
＜BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A＞
▼夜公演：open17:00 / start17:30
＜TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B＞
（問）MACANA 022-262-5454
▼Support Musician
G：you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)
B：NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)
Dr：SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)
▼チケット
\6,500- (税込 / ドリンク代別)
一般発売：8月11日(土) 10:00〜
【プレイガイド先行】
受付期間：7月22日(月) 12:00〜
■＜TAKUI NAKAJIMA 25th Anniversary Acoustic Special Vo.1「独唱」＞
open17:00 / start17:30
▼チケット
\6,500- (税込 / ドリンク代別)
一般発売：8月11日(土) 10:00〜
【プレイガイド先行】
受付期間：7月22日(月) 12:00〜
（問）PLANT 011-788-5575
■＜BEAT&LOOSE会員限定イベント「華麗なる25周年AFTER CURRY PARTY」＞
open20:00 / start20:15
▼チケット
全自由席 \5,000-(税込 / 食事付き / ドリンク代別)
※2ショット撮影有(お客様のスマホ使用)
関連リンク
◆中島卓偉 オフィシャルTwitter
◆中島卓偉 オフィシャルInstagram
◆中島卓偉 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆中島卓偉 オフィシャルFC「BEAT&LOOSE」