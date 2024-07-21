¡Úµð¿Í¡Û¼ãÎÓ¤¬°ÜÀÒ£±¹æ£Ö£²¥é¥ó¡ª¡¡Ï¢¾¡Äù¤á¤Ç¥»£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¡¼¥ó¡ª¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤À
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£±¡½£´µð¿Í¡Ê£²£±Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬Ï¢¾¡¤ÇÁ°È¾Àï¤òÄù¤á¡¢Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃæÆü¤Ë¤âº£µ¨£¸¾¡£·ÇÔ¤È¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£¼ó°Ì¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î£²°Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬£¶²ó¤ò£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á£¸¾¡ÌÜ¡£¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤Î°ÜÀÒ£±¹æ¤¬·è¾¡£²¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÁ°È¾Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿ûÌî¤ÏÁ°²ó¡¢£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç½é²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢£²»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÃæÆü£´ÈÖ¤ÎÃæÅÄæÆ¤òÃæÈô¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££³²ó¤â£²»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¼þÊ¿¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Îµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç®Åê¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤¬±þ¤¨¤¿¡££°¡Ý£°¤Î£µ²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢¼ãÎÓ¤¬°ÜÀÒ£±¹æ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨ÀèÀ©£²¥é¥ó¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¤Ç¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡££¶²ó¤âÀèÆ¬¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µ»¤¢¤ê¤Î±¦µ¾Èô¡£¤³¤Î¸å¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ãÎÓ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï£¶²óÎ¢¤Ë¡¢ÃæÅÄæÆ¤Ë°ÜÀÒ¸å¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£´¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤ò£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤à¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï£·²ó¤«¤é¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤òÅêÆþ¡£¤À¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¥±¥é¡¼Åê¼ê¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç£²»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ì¤ÐµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ÏÂåÂÇ¡¦Ê¡±Ê¤òÅê¥´¥í¤Ë¡£ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¼«¤éÂÇµå¤ò½èÍý¤·¡¢¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¤³¤Î¸å¡¢£¸²ó¤Ë¤â¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬£³»Íµå¤Ç£²»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Çµß±ç¤·¤¿Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬ÂåÂÇ¡¦ÃæÅç¤òÍ·¥´¥í¤Ë¤Í¤¸Éú¤»Ìµ¼ºÅÀ¡££¹²ó¤ÏÂçÀª¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£ÖÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥à£³ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Êµ¾Èô¤â¡¢¸òÎ®Àï¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¿·½õ¤Ã¿Í¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤ÈÁ´£´ÂÇÅÀ¤Ï¿·ÀïÎÏ¤¬Ã¥¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿·Á¡£Á°È¾Àï¤ò¸«»ö¤ÊÏ¢¾¡¤ÇÄù¤á¤ÆÃù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£¸¤Ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£