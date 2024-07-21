ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿48ºÐÇÐÍ¥¤Î³ëÆ£¡£Æð¼å¢ª¶þ¶¯¥¥ã¥é¤Ë¤ËÊÑ²½¤âÏªÄè¤·¤¿¡È¤â¤í¤µ¡É¤È¤Ï
¡¡2024Ç¯7·î1Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£30Ç¯¶á¤¤ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î»öÌ³½êÂà½ê¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¢¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î·èÃÇ
¡¡°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¥°¥é¥ó¥Ñ¥Ñ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸½ºß48ºÐ¤Î°ËÆ£¤¬50ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡ÊYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹ Voice¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿A-Team¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°ËÆ£¤òº¬Äì¤«¤é·ÁÀ®¤·¤¿¾®³Þ¸¶ÌÀÃË¤¬2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ËÆ£¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÇÐÍ¥¥¤¥³¡¼¥ë¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Î¤«¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤âÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¤â¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£30Ç¯¶á¤¯¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¼Â¤Ê´¶³Ð¤À¤í¤¦¡£
¢¡¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç·èÄê¤Å¤±¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢
¡¡1993Ç¯¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè6²ó¡Ë¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£1997Ç¯¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö³¤±î¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2004¡Á2012Ç¯¡Ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£°ËÆ£¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÐíâ×¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç¶èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2004Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2012Ç¯¸ø³«¤Î¡ØBRAVE HEARTS ³¤±î¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï73²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À®ÀÓÌÌ¤«¤é¤âÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë°ËÆ£±ÑÌÀ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ËÆ£¤¬±é¤¸¤¿ÀçºêÂçÊå¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ï¡¢²èÌÌÆâ¤Ç¤Î¹üÂÀ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²èÌÌ³°¤Ç¤â¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°°Ê¸å¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Û¤ÉÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡±¢ÍÛ»Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î°¦¤¹¤Ù¤ÁêËÀ´¶
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³¤±î¡×Á°Ìë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤³¤½¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¶þ¶¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆð¼å¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÌîÂ¼èßºØ¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö±¢ÍÛ»Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤È¡Ø±¢ÍÛ»Õ¶¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¡Ë¡£ÌîÂ¼Ê±¤¹¤ë±¢ÍÛ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦¶á±ÒÉÜÃæ¾¡¦¸»Çî²í¤ò°ËÆ£¤¬±é¤¸¤¿¡£´ñ¡¹²ø¡¹¡¢Ê¿°Âµþ¤Ç¼¡¡¹µ¯¤³¤ëÆñ»ö·ï¤òÀ²ÌÀ¤È°ì½ï¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£Êª¤À¡£
¡¡¥Ð¥Ç¥£Êª¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÄñ¡¢°ìÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤â¤¦°ìÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ì¥±¤Ê¥¥ã¥é¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡£°ËÆ£Ê±¤¹¤ëÇî²í¤Ï´°Á´¤Ë¸å¼Ô¤Ç¡¢À²ÌÀ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤¬¡¢°¦¤¹¤Ù¤ÁêËÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡³¤±î°ÊÁ°¤ÏÆð¼å¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿
¡¡°ì¸«¡¢ÌîÂ¼¤â°ËÆ£¤âÆóËçÌÜ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ°ËÆ£¤ËÆð¼å¤Ç¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤¿»°ËçÌÜÌò¤òÃ´¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤±î¡×°Ê¸å¤Ç¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î½À¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î»öÌ³½êÂà½ê¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¥°¥é¥ó¥Ñ¥Ñ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸½ºß48ºÐ¤Î°ËÆ£¤¬50ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡ÊYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹ Voice¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿A-Team¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î°ËÆ£¤òº¬Äì¤«¤é·ÁÀ®¤·¤¿¾®³Þ¸¶ÌÀÃË¤¬2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ËÆ£¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÇÐÍ¥¥¤¥³¡¼¥ë¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Î¤«¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤âÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¤â¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£30Ç¯¶á¤¯¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¼Â¤Ê´¶³Ð¤À¤í¤¦¡£
¢¡¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç·èÄê¤Å¤±¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢
¡¡1993Ç¯¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè6²ó¡Ë¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£1997Ç¯¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö³¤±î¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2004¡Á2012Ç¯¡Ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£°ËÆ£¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÐíâ×¤·¤¿¤È¤¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç¶èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2004Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2012Ç¯¸ø³«¤Î¡ØBRAVE HEARTS ³¤±î¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï73²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À®ÀÓÌÌ¤«¤é¤âÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë°ËÆ£±ÑÌÀ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ËÆ£¤¬±é¤¸¤¿ÀçºêÂçÊå¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ï¡¢²èÌÌÆâ¤Ç¤Î¹üÂÀ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²èÌÌ³°¤Ç¤â¡Ö³¤±î¡×°ÊÁ°°Ê¸å¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Û¤ÉÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡±¢ÍÛ»Õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î°¦¤¹¤Ù¤ÁêËÀ´¶
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³¤±î¡×Á°Ìë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤³¤½¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¶þ¶¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆð¼å¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÌîÂ¼èßºØ¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö±¢ÍÛ»Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤È¡Ø±¢ÍÛ»Õ¶¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¡Ë¡£ÌîÂ¼Ê±¤¹¤ë±¢ÍÛ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦¶á±ÒÉÜÃæ¾¡¦¸»Çî²í¤ò°ËÆ£¤¬±é¤¸¤¿¡£´ñ¡¹²ø¡¹¡¢Ê¿°Âµþ¤Ç¼¡¡¹µ¯¤³¤ëÆñ»ö·ï¤òÀ²ÌÀ¤È°ì½ï¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£Êª¤À¡£
¡¡¥Ð¥Ç¥£Êª¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÄñ¡¢°ìÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤â¤¦°ìÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ì¥±¤Ê¥¥ã¥é¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡£°ËÆ£Ê±¤¹¤ëÇî²í¤Ï´°Á´¤Ë¸å¼Ô¤Ç¡¢À²ÌÀ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤¬¡¢°¦¤¹¤Ù¤ÁêËÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡³¤±î°ÊÁ°¤ÏÆð¼å¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿
¡¡°ì¸«¡¢ÌîÂ¼¤â°ËÆ£¤âÆóËçÌÜ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ°ËÆ£¤ËÆð¼å¤Ç¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤¿»°ËçÌÜÌò¤òÃ´¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²èÁ´ÂÎ¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤±î¡×°Ê¸å¤Ç¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°ËÆ£±ÑÌÀ¤Î½À¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£