【中京記念】横山典弘騎乗 アルナシームが重賞初制覇…混戦を断つ

7月21日、小倉競馬場で行われた11R・中京記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1800m）は、横山典弘騎乗の5番人気、アルナシーム（牡5・栗東・橋口慎介）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のエピファニー（牡5・美浦・宮田敬介）、3着に1番人気のエルトンバローズ（牡4・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:47.2（良）。

3番人気で田口貫太騎乗、ニホンピロキーフ（牡4・栗東・大橋勇樹）は、5着敗退。

【城崎特別】アルナシームが断然の人気に応える

大混戦のゴール前

横山典弘騎乗の5番人気、アルナシームが嬉しい重賞初制覇を飾った。直線では重賞勝ち馬2頭との激しい追い比べで大接戦を演じた。G1常連のエルトンバローズを競り落とすと、内から小倉巧者のエピファニーが急追。ゴール前ではもうひと踏ん張りしてエピファニーもクビ差凌ぎ切った。

アルナシーム 20戦6勝

（牡5・栗東・橋口慎介）

父：モーリス

母：ジュベルアリ

母父：ディープインパクト

馬主：ライオンレースホース

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アルナシーム 横山典弘

2着 エピファニー 杉原誠人

3着 エルトンバローズ 西村淳也

4着 ロングラン 松山弘平

5着 ニホンピロキーフ 田口貫太

6着 ボーデン 団野大成

7着 カテドラル 幸英明

8着 タガノパッション M.デムーロ

9着 ソレイユヴィータ 吉村誠之助

10着 アナゴサン 松若風馬

11着 ワールドリバイバル 小牧太

12着 セルバーグ 和田竜二

13着 セオ 岩田康誠

14着 テーオーシリウス 西塚洸二