21日、札幌競馬場で行われたしらかばステークス(3歳上・オープン・芝1200m)は、最後方待機から直線で一気に各馬を差し切った武豊騎手騎乗の2番人気ゾンニッヒ(牡6、栗東・池江泰寿厩舎)が、逃げ粘った3番人気シナモンスティック(牝5、美浦・宗像義忠厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒3(良)。

さらにクビ差の3着に7番人気プルパレイ(セ5、栗東・須貝尚介厩舎)が入った。なお、1番人気マスクオールウィン(牝3、美浦・牧光二厩舎)は8着に終わった。

勝ったゾンニッヒは、父ラブリーデイ、母エンドレスノット、その父ディープインパクトという血統。昨年6月の青函S以来の勝ち星を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゾンニッヒ(牡6)

騎手:武豊

厩舎:栗東・池江泰寿

父:ラブリーデイ

母:エンドレスノット

母の父:ディープインパクト

馬主:金子真人ホールディングス

生産者:坂東牧場

【全着順】

1着 ゾンニッヒ 2人気

2着 シナモンスティック 3人気

3着 プルパレイ 7人気

4着 マイネルジェロディ 8人気

5着 マメコ 5人気

6着 コムストックロード 6人気

7着 レッドベルオーブ 9人気

8着 マスクオールウィン 1人気

9着 ラビュリントス 10人気

10着 カルネアサーダ 4人気

競走除外 ユキノファラオ