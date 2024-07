7月25日(木)~27日(土)に大阪と東京で開催される『WWE SuperShow Summer Tour』の対戦カードが一部決定した。

【7月25日(木)大阪】

<トリプルスレット形式無差別級WWE王座戦>

”アメリカン・ナイトメア” コーディ・ローデス vs. 中邑真輔 vs. AJスタイルズ

<世界ヘビー級王座戦>

”メイン・イベント” ジェイ・ウーソ vs.ダミアン・プリースト

ビアンカ・ベレア&ジェイド・カーギル&里村明衣子 vs.

ダメージ・コントロール(イヨ・スカイ&カイリ・セイン&ダコタ・カイ with ASUKA)

その他出場予定:

レイ・ミステリオ

女子世界王者 リヴ・モーガン

WWE女子王者 ベイリー

”リング・ジェネラル” グンター

インターコンチネンタル王者 サミ・ゼイン

ザ・ブラッドライン

世界タッグ王者 フィン・ベイラー&JDマクドナー

LAナイト

ケビン・オーエンズ 他!

【7月26日(金)東京】

<無差別級WWE王座戦>

”アメリカン・ナイトメア” コーディ・ローデス vs. AJスタイルズ

<世界ヘビー級王座戦>

”メイン・イベント” ジェイ・ウーソ vs.ダミアン・プリースト

ビアンカ・ベレア&ジェイド・カーギル&里村明衣子 vs.

ダメージ・コントロール(イヨ・スカイ&カイリ・セイン&ダコタ・カイ with ASUKA)

中邑真輔 vs. LAナイト

その他出場予定:

レイ・ミステリオ

女子世界王者 リヴ・モーガン

WWE女子王者 ベイリー

”リング・ジェネラル” グンター

インターコンチネンタル王者 サミ・ゼイン

ザ・ブラッドライン

世界タッグ王者 フィン・ベイラー&JDマクドナー

LAナイト

ケビン・オーエンズ 他!

【7月27日(土)東京】

<フェイタル4ウェイ形式無差別級WWE王座戦>

”アメリカン・ナイトメア” コーディ・ローデス vs. LAナイト vs. 中邑真輔 vs. AJスタイルズ

<世界ヘビー級王座戦>

レイ・ミステリオ vs. ダミアン・プリースト

ビアンカ・ベレア&ジェイド・カーギル&里村明衣子 vs.

ダメージ・コントロール(イヨ・スカイ&カイリ・セイン&ダコタ・カイ)

その他出場予定:

”メイン・イベント” ジェイ・ウーソ

女子世界王者 リヴ・モーガン

WWE女子王者 ベイリー

”リング・ジェネラル” グンター

インターコンチネンタル王者 サミ・ゼイン

ブラッド・ライン

世界タッグ王者 フィン・ベイラー&JDマクドナー

ケビン・オーエンズ 他!

※来日選手と対戦カードは当日まで変更される場合がある。

※王者は7/17時点のもの。

豪華なカードが並んだが、まず、注目したいのは、<トリプルスレット形式無差別級WWE王座戦>”アメリカン・ナイトメア” コーディ・ローデス vs. 中邑真輔 vs. AJスタイルズだ。

日本が誇る”キング・オブ・ストロングスタイル”中邑が、現ライバルのローデス、新日本プロレス当時からの難敵AJと、三つ巴戦で激突する。2人の敵のいずれかをフォール、または、ギブアップさせた者が勝利する変則マッチ。勝敗に関わらなかった選手も敗者となるだけに、時には敵を助けるなどの駆け引きも必要で、手に汗握る攻防が期待される。

また、女子の和製WWEスター選手にも注目したい。前WWE女子王者のイヨ・スカイがカイリ・セイン、ダコタ・カイと悪女トリオ”ダメージCTRL”を結成、 ビアンカ・ベレア&ジェイド・カーギル&里村明衣子組と3日連続で対戦する。しかも、25、26日にはASUKAが悪女組のセコンドに就くというオマケ付きだ。

6年ぶりの日本マットとなった7月13日の『マリーゴールド』両国大会で、林下詩美から凱旋勝利を挙げたばかりのイヨ・スカイ。主戦場WWEの舞台でどんなパフォーマンスを披露してくれるか、ワクワクせずにはいられない。

これら最高の試合をより満喫できるVIPアップグレードチケットが、イープラスで数量限定発売されており、早めの購入をお勧めしたい。

「VIPアップグレードチケット」も販売中

同チケットの特典は次の通り。

★WWEスーパースターとのサイン会および写真撮影

★試合前にスーパースターの入場を体験するチャンス

★VIP限定のWWEグッズ1点

★記念のWWEブランド3Dイベントポスター1枚

「VIPアップグレードチケット」には豪華特典も

世界最大のプロレス団体・WWEは2019年6月に『WWE Live Tokyo』を両国国技館で2日間開催。今回は実に5年ぶりの日本上陸であり、見逃してはならない。