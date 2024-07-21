¡ÚÊ¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¡Û¡Ø·ã¹·¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¼çÍ×¤Ê¿¦°÷¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ù»àË´¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬»Ä¤·¤¿ÄÄ½Ò½ñ¤ÎÆâÍÆ¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¤ª¤Í¤À¤ê¡¦¥Ñ¡¼·ô¹ØÆþ°ÍÍê...ÃÎ»ö¤á¤°¤ë"£·¤Ä¤Îµ¿ÏÇ"
¡¡£··î£±£¹Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤ÏºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡ØÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ù¤¬³«¤«¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬»Ä¤·¤¿ÄÄ½Ò½ñ¤È²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©ºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡Ø£·¤Ä¤Îµ¿ÏÇ¡Ù¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ´´Éô¿¦°÷¤¬¹ðÈ¯
¡¡¤Þ¤º¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡Èµ¿ÏÇ¡É¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬°ìÉô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¡Ø¹ðÈ¯Ê¸¡Ù¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¡Ö¤¦¤½È¬É´¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ØÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢£··î£±£¹Æü¤Ë£³²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÉÔ¾Í»ö¤äµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë³«¤«¤ì¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ñµÄ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÊ¸½ñÌäÂêÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤¹¡£Ä´ºº»ö¹à¤Ï¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯£³·î£±£²ÆüÉÕ¤±¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÊ¸½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£·¹àÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¹à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î£·¹àÌÜ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ÉÔÅö¤Ê²òÇ¤¤ÇÍý»öÄ¹µÞ»à¡©
¡¡¡¦ÃÎ»öÁª¤Ç¿¦°÷¤¬»öÁ°±¿Æ°¡©
¡¡¡¦ÍèÇ¯¤ÎÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼°ÍÍê¡©
¡¡¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¡©
¡¡¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ø¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¹ØÆþ°ÍÍê¡©
¡¡¡¦ºå¿À¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÉÔÅö¤ÊÊç¶â½¸¤á¡©
¡¡¡¦¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬£±£¹Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇÏÃ¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡ØÄÄ½Ò½ñ¡Ù¤Ë¤Ï¹ðÈ¯Ê¸¤ÎÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¤Îº©¿Æ²ñ¤ÇÉûÃÎ»ö¤¬´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿°§»¢¡×
¡¡ÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÃÎ»öÁª¤ÎºÝ¤Ë¸©¿¦°÷¤¬»öÁ°±¿Æ°¡Û
¡¡¡¦°ìÉô¤Î¿¦°÷¤¬ºØÆ£»á¤ÎÁªµó¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ£Æâ¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¦¡Ö¡»¡»¤ÏÉ±Ï©ÃÏ¶è¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤ØºØÆ£»á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¤¤ÄÃ¯¤«¤«¤é¤ÏËº¤ì¤¿¡£¡¡¤Ê¤É
¡¡¡ÚÍèÇ¯¤ÎÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼°ÍÍê¡Û
¡¡¡¦£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤«¤éÁªµó¤ò°Õ¼±¤·¤¿³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡¦¡»¡»¤¬¡ÖÃÎ»ö¤È°ì½ï¤Ë¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¾¦¹©²ñ¤ØÁªµó¤Î°ÍÍê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¡¡¤Ê¤É
¡¡¡Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ø°µ¤ò¤«¤±¥Ñ¡¼·ô¤Î¹ØÆþ°ÍÍê¡Û
¡¡¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¾¦¹©²ñÌò°÷¤È¸©´´Éô¤È¤Îº©¿Æ²ñ¤ÇÉûÃÎ»ö¤¬´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿°§»¢¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿ÏÃ¤Ï¤¤¤ÄÃ¯¤«¤é¤«¤ÏËº¤ì¤¿¤¬¸©¤Î£Ï£Â¿¦°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¡¡¤Ê¤É
¡¡¡Ú¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Û
¡¡¡¦½ÐÄ¥Àè¤Ç£²£°£íÊâ¤«¤µ¤ì¤ÆÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿·ï¤Ï¡»¡»¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£ÃÎ»öÂÐ±þ¤ÎÎ±°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¦·ã¹·¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¼çÍ×¤Ê¿¦°÷¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¡¡¤Ê¤É
¡¡£±£¹Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¼Â»Ü¡ÊµÌ¾¡¦ÌµµÌ¾¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Âð¤ÏÂ£ÅúÉÊ¤Ç»³ÀÑ¤ß¡×¡¡ÃÎ»ö¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡Éµ¿ÏÇ
¡¡¼¡¤Ë¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡Éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬»Ä¤·¤¿¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤À¤ÈÇ§¤á¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤â¡¢£±£¹Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç»ñÎÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡¡»ä¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¡¤¼¤Ò¤Þ¤¿¡×¡Ö¤³¤Î´Ö¤Ï¥¤¥Á¥´¡¢¥¸¥ã¥à¡¢±ö¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¡¤Þ¤¿ÀÞ¤ò¸«¤Æ¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»À¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¸©Ì±¶É¤Î¹ðÈ¯Ê¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¹âµé¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎ»ö¤Ï¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤Î¼«Âð¤ÏÂ£ÅúÉÊ¤Ç»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂ£ÅúÉÊ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¿Í»ö²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö°ìÈÌ¿¦¸þ¤±¤Ë¡ØÂ£ÅúÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÎ»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÆÃÊÌ¿¦¡Ù¤ÏÄÌÃÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢ÆÃÊÌ¿¦¤Ø¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉûÃÎ»ö¡¦Ï«ÁÈ¡¦¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡Ä¤¢¤¤¤Ä¤°¡È¼¿¦¡Éµá¤á¤ëÀ¼
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦£··î£±£°Æü¡¡¸©¿¦°÷¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¿½¤·Æþ¤ì¡£
¡¡¡¦£··î£±£²Æü¡¡ÉûÃÎ»ö¤¬¼¿¦¤Î°Õ¸þ¡£ÃÎ»ö¤Ë¼¿¦¤ò£µ²ó¿Ê¸À¡£
¡¡¡¦£··î£±£´Æü¡¡ÃÎ»öÁª¤Ç°Ý¿·¤È¤È¤â¤ËºØÆ£»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÊ¼¸Ë¸©Ï¢¤¬»ö¼Â¾å¤Î¼¿¦Í×µá¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ì±¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅöÁ³¼¿¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÃÎ»ö¤Ï¡ËÃ¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¡¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¡×
¡¡¡Ö¿¦°÷¤«¤é¤â¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡Ö¼¿¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×
¡¡¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢£µ£°¿ÍÃæ£´£·¿Í¤¬¼¿¦¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¿ÊÂà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£