¿÷·Á¤¢¤­¤³¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àakiko_hinagata¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿÷·Á¤¢¤­¤³¡Ê46¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤ëÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¿÷·Á¤Ï¡ÖÌ¼¤¬»£¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¡¡º£Ìë¤ÏÃæ²Ú¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿÷·Á¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·Ìî¹ÀÀ®¡Ê46¡Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Þ¥Þ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö²ÈÂ²Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¶âÈ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥­¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¿÷·Á¤Ï1998Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¡£00Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£03Ç¯¤ËÎ¥º§¡£13Ç¯3·î¤ËÅ·Ìî¤È·ëº§¤·¤¿¡£

 