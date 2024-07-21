中谷潤人がKOで防衛成功 那須川天心もKO勝利
【AFP＝時事】ボクシングのダブル世界戦が20日、東京・両国国技館（Ryogoku Kokugikan Stadium）で行われ、WBC世界バンタム級タイトルマッチで中谷潤人（Junto Nakatani）がビンセント・アストロラビオ（Vincent Astrolabio、フィリピン）を1回KOで下し、王座防衛に成功した。
WBO世界フライ級王座決定戦では、加納陸（Riku Kano）がアンソニー・オラスクアガ（Anthony Olascuaga、米国）にKO負けを喫し、王座獲得を逃した。
54.4キロ契約のノンタイトル10回戦では、那須川天心（Tenshin Nasukawa）がジョナサン・ロドリゲス（Jonathan Rodriguez、米国）からKO勝利を収めた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・井上尚弥が9月3日に防衛戦 元IBF王者ドヘニーと
・中谷潤人がWBCバンタム級王座獲得 3階級制覇
・那須川天心、ボクシングデビュー戦勝利
WBO世界フライ級王座決定戦では、加納陸（Riku Kano）がアンソニー・オラスクアガ（Anthony Olascuaga、米国）にKO負けを喫し、王座獲得を逃した。
54.4キロ契約のノンタイトル10回戦では、那須川天心（Tenshin Nasukawa）がジョナサン・ロドリゲス（Jonathan Rodriguez、米国）からKO勝利を収めた。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・井上尚弥が9月3日に防衛戦 元IBF王者ドヘニーと
・中谷潤人がWBCバンタム級王座獲得 3階級制覇
・那須川天心、ボクシングデビュー戦勝利