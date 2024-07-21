韓国ブランド「codegraphy」と「HTH」がスペシャルコラボレーションアイテムを発売
トレンドを詰め込んだセットアップや、サイズ違いでカップルや友達とのお揃いコーデにもおすすめなデザインTEE、コーデのポイントにもなる小物アイテムまで豊富に用意されている。
7月19日（金）よりYZ store HTHにて、7月20日（月）よりHTH店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店）にて販売開始となる。
■商品情報
「HTH × codegraphy collaboration logo」
COLOR：navy / white / red
SIZE：S、FREE
PRICE：￥5,990（tax included）
「HTH × codegraphy half zip numbering Tee」
COLOR：red / gray / yellow
SIZE：FREE
PRICE：￥6,490（tax included）
「HTH × codegraphy hip logo shorts」
COLOR：navy / gray / red
SIZE：FREE
PRICE：￥5,990（tax included）
「HTH × codegraphy Random logo tee」
COLOR：red / khaki / orange / blue
SIZE：S、FREE
PRICE：￥5,990（tax included）
「HTH × codegraphy uniform tee」
COLOR：white / navy / gray
SIZE：FREE
PRICE：￥6,990（tax included）
「HTH × codegraphy cap」
COLOR：red / navy
SIZE：FREE
PRICE：￥5,500（tax included）
★HTH各店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店）、codegraphy各店舗（大阪店、名古屋店、横浜店）
販売開始日：7月20日（土）
※販売開始時間は各店舗の開店時間に準じます。
★HTHオンラインストア、codegraphyオンラインストア
販売開始日：7月19日（金）21:00〜
※最新情報はHTH公式Instagram、codegraphy公式Instagramアカウントからもご確認いただけます。
■関連リンク
HTH公式Instagram
codegraphy公式Instagram