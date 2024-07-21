韓国ブランド「codegraphy」と「HTH」がスペシャルコラボレーションアイテムを発売

Z世代から絶大な人気を誇るブランド「HTH」が、注目の韓国ブランド「codegraphy」とのコラボレーションを発表した。トレンドを詰め込んだセットアップや、サイズ違いでカップルや友達とのお揃いコーデにもおすすめなデザインTEE、コーデのポイントにもなる小物アイテムまで豊富に用意されている。7月19日（金）よりYZ store HTHにて、7月20日（月）よりHTH店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店）にて販売開始となる。

■商品情報

「HTH × codegraphy collaboration logo」

COLOR：navy / white / red

SIZE：S、FREE

PRICE：￥5,990（tax included）



「HTH × codegraphy half zip numbering Tee」

COLOR：red / gray / yellow

SIZE：FREE

PRICE：￥6,490（tax included）



「HTH × codegraphy hip logo shorts」

COLOR：navy / gray / red

SIZE：FREE

PRICE：￥5,990（tax included）



「HTH × codegraphy Random logo tee」

COLOR：red / khaki / orange / blue

SIZE：S、FREE

PRICE：￥5,990（tax included）



「HTH × codegraphy uniform tee」

COLOR：white / navy / gray

SIZE：FREE

PRICE：￥6,990（tax included）



「HTH × codegraphy cap」

COLOR：red / navy

SIZE：FREE

PRICE：￥5,500（tax included）



★HTH各店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店）、codegraphy各店舗（大阪店、名古屋店、横浜店）

販売開始日：7月20日（土）

※販売開始時間は各店舗の開店時間に準じます。



★HTHオンラインストア、codegraphyオンラインストア

販売開始日：7月19日（金）21:00〜



※最新情報はHTH公式Instagram、codegraphy公式Instagramアカウントからもご確認いただけます。



■関連リンク

HTH公式Instagram

codegraphy公式Instagram