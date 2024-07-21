¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡ßNMIXX¡Û°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡ª¡ÖNMIXX¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ³Ê¤ò²òÀâ¡ª¡ã¥Ù¥¤¡¦¥¸¥¦¡¦¥®¥å¥¸¥ó¡ä
¡ÖNMIXX¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¹¥¥ë¡¢Á´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ãæ¤Ç¤â°µÅÝÅª°ÂÄê¤ò¸Ø¤ë²Î¾§ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤òMBTI¿ÇÃÇ¤ò´ð¤ËÅ°Äì²òÀâ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëMBTI¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿MBTI¤Ï¡¢À³Ê¥¿¥¤¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢£¥Ù¥¤¡§ENFP¡Ê¹Êó±¿Æ°²È¡Ë
ENFP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÁÏÂ¤ÀË¤«¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤«¤Ä¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£À³Ê¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ç¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥¦¡§ESFP¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ë
ESFP¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¼Ò¸òÀ¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤È³èÎÏ¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È¤â³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥å¥¸¥ó¡§ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë
ESFJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¡¢Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤À³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¨Ä´À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢¿Í¡¹¤Ë²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë