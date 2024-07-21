ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬±é²Î³¦¤Îµ®¸ø»Ò¤ËÃé¹ð¡Ö¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶½Ì£¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁà½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜÅÄãù»Ò¡Ê½çÂç¡Ë¤¬°û¼ò¡¦µÊ±ìÌäÂê¤ÇÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïà±é²Î³¦¤Îµ®¸ø»Òá¤³¤È±é²Î²Î¼ê¤Î»³ÆâØª²ð¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡ÖØª¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¶½Ì£¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤Ï¸«¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¿å±Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®³Ø¹»£¶Ç¯´Ö¡£Ê¿±Ë¤®¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¡Ê¡Ø¡½¡½¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¡ÖÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Ï¡ÖØª¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÝ¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£