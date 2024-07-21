21日、福島競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・13頭)は、好位追走から4コーナーで先頭に立って後続を突き放した戸崎圭太騎手騎乗の1番人気ブラックルビー(牝2、美浦・田中博康厩舎)が、2番手から食い下がった2番人気スティーヴバローズ(牡2、美浦・上原佑紀厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒8(良)。

さらに3/4馬身差の3着に10番人気クモヒトツナイ(牡2、美浦・堀内岳志厩舎)が入った。なお、3番人気コンテディカヴール(牝2、美浦・栗田徹厩舎)は11着に終わった。

勝ったブラックルビーは、父キズナ、母メジロスプレンダー、その父シンボリクリスエスという血統。おじに2014年の日経新春杯など重賞4勝を挙げたサトノノブレスがいる。

【勝ち馬プロフィール】

◆ブラックルビー(牝2)

騎手:戸崎圭太

厩舎:美浦・田中博康

父:キズナ

母:メジロスプレンダー

母の父:シンボリクリスエス

馬主:TNレーシング

生産者:レイクヴィラファーム

【全着順】

1着 ブラックルビー 1人気

2着 スティーヴバローズ 2人気

3着 クモヒトツナイ 10人気

4着 スノーリン 11人気

5着 ヴェネチアンマスク 12人気

6着 グリスタン 7人気

7着 ヒサエノオモカゲ 5人気

8着 コスモヴェントゥス 13人気

9着 マイネルラファール 6人気

10着 ショウナンラリー 4人気

11着 コンテディカヴール 3人気

12着 シバノストムキット 8人気

13着 ニシノドロシー 9人気